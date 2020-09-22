***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 16:11
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876168
BIST
17:261.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.097
En Düşük
1.085
17:267,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
17:268,9836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:26471,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 471,01
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:26
|NATEN
|29,26
|161.921.462
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.705.492
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.121.883
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.400.048
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|28.410.109
|% -9,98
|
|KSTUR
|167,70
|911.785
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|PETKM
|4,24
|650.387.266
|% 1,92
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|THYAO
|10,54
|463.231.115
|% 1,84
|
|KRDMD
|3,25
|916.182.588
|% 2,20
|
|SISE
|6,69
|1.798.731.857
|% 2,14
|
|ODAS
|2,57
|570.308.615
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,00
|335.375.673
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,73
|283.896.580
|% 0,00
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6538
|7,6602
|% 0,37
|
|Euro
|8,9755
|8,9836
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7423
|9,7911
|% -0,13
|
|Frank
|8,3061
|8,3561
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0344
|2,0446
|% 0,26
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|2,09
|
|Altın Gr.
|470
|471
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.110
|3.187
|22,14
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|10,71
|
|Çeyrek
|754
|771
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,22
|