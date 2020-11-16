***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:25
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888602
BIST
13:121.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:127,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:129,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:12469,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,27
|Açılış
|: 469,61
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KARTN
|2.359,50
|36.269.300
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.668.082
|% 9,99
|
|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
|
|GEREL
|7,07
|102.804.413
|% 9,95
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,04
|1.652.468.194
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,40
|954.250.437
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,91
|593.675.987
|% 0,34
|
|SISE
|6,85
|490.194.721
|% 0,59
|
|AKBNK
|6,37
|487.557.232
|% 0,95
|
|KRDMD
|4,40
|954.250.437
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,91
|593.675.987
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.652.468.194
|% 2,03
|
|USAK
|2,60
|347.229.254
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,91
|225.363.031
|% 0,53
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7230
|7,7286
|% 0,63
|
|Euro
|9,1458
|9,1602
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,1345
|10,1853
|% 0,31
|
|Frank
|8,4296
|8,4804
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0513
|2,0616
|% 0,47
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,80
|
|Altın Gr.
|469
|470
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|4,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|12,96
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|6,27
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,77
|