***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:02
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890242
BIST
09:551.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.348
En Düşük
1.348
09:557,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0547
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8076
09:559,3304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0576
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3187
09:55454,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,21
|Açılış
|: 454,84
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
454,50
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|VESTL
|20,00
|53.375.174
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|VESTL
|20,00
|53.375.174
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8133
|7,8170
|% -0,69
|
|Euro
|9,3162
|9,3304
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,4231
|10,4753
|% -0,53
|
|Frank
|8,5989
|8,6507
|% -0,54
|
|Riyal
|2,0788
|2,0893
|% -0,63
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,43
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,22
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|0,02
|