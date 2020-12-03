***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:31
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891132
BIST
12:211.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,72
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:217,8364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:219,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:21463,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,32
|Açılış
|: 463,94
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:21
|INVEO
|34,98
|25.874.383
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.485.230
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.962.003
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.617.613
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|GARAN
|9,25
|1.058.834.918
|% 0,33
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|THYAO
|12,35
|721.437.077
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,19
|349.533.126
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,56
|392.869.578
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8322
|7,8364
|% -0,32
|
|Euro
|9,4898
|9,4982
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4736
|10,5262
|% -0,02
|
|Frank
|8,7305
|8,7831
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0834
|2,0939
|% -0,29
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|41,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,57
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,14
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,40
|48,40
|0,15
|