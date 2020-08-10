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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.08.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2020
Tescil Tarihi
06.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.08.2020- 10133
Açıklamalar

   Bankamızın 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması 10.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve 07.08.2020 tarih ve 10133 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867289


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Yarım 1.545 1.586 -10,24  
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