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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.09.2023 17:25
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
01.09.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.09.2023 tarih ve 10905 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Açıklamalar

Bankamızın 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması 04.08.2023 tarihli Genel Kurul Toplantımızda onaylanmış ve tescile dair ilanlar 01.09.2023 tarih ve 10905 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190897


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Tam 10.984 11.095 1,00  
Yarım 5.509 5.569 1,00  
Çeyrek 2.746 2.784 0,00  
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