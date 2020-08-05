***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.318 160.293 0 1.417.287 0 1.417.287TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 123.842 0 94.358 0 94.358Yeni Bakiye500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.318 284.135 0 1.511.645 0 1.511.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -741 0 0 20.415 0 0 0 229.695 249.369 0 249.369Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.294 -160.294 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 -20 0 0 17.230 0 682.612 123.841 229.695 2.111.415 0 2.111.415Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -441 0 0 -5.538 0 0 0 190.602 184.623 0 184.623Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 30.666 0 682.612 579.388 190.602 2.541.036 0 2.541.036Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER508.730 3.358.506 3.867.236 230.013 1.731.316 1.961.329GARANTİ VE KEFALETLER(1), (3) 106.614 121.330 227.944 13 0 13Teminat Mektupları106.614 121.330 227.944 13 0 13Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları106.614 121.330 227.944 13 0 13Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1), (3) 367.843 3.126.676 3.494.519 230.000 1.731.316 1.961.316Cayılamaz Taahhütler689 22.772 23.461 0 19.824 19.824Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler689 22.772 23.461 0 19.824 19.824Cayılabilir Taahhütler367.154 3.103.904 3.471.058 230.000 1.711.492 1.941.492Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri367.154 3.103.904 3.471.058 230.000 1.711.492 1.941.492Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 34.273 110.500 144.773 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.273 110.500 144.773 0 0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri34.273 110.500 144.773 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 72.276 72.276 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.273 38.224 72.497 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.287.422 39.744.543 43.031.965 2.857.003 36.461.769 39.318.772EMANET KIYMETLER46.442 0 46.442 46.920 0 46.920Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler46.442 0 46.442 46.920 0 46.920Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.240.980 39.744.543 42.985.523 2.807.997 36.441.823 39.249.820Menkul Kıymetler212.980 0 212.980 0 0 0Teminat Senetleri13.407 3.768.344 3.781.751 17.255 3.606.492 3.623.747Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul2.545.937 24.842.382 27.388.319 2.193.249 22.316.924 24.510.173Diğer Rehinli Kıymetler183.618 8.920.470 9.104.088 298.450 8.591.729 8.890.179Rehinli Kıymet Alanlar285.038 2.213.347 2.498.385 299.043 1.926.678 2.225.721KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 2.086 19.946 22.032BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.796.152 43.103.049 46.899.201 3.087.016 38.193.085 41.280.101Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı188.789 249.670Alınan Faizler501.848 529.595Ödenen Faizler-196.651 -179.239Alınan Temettüler1.035 401Alınan Ücret ve Komisyonlar13.976 8.077Elde Edilen Diğer Kazançlar34.493 1.628Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar13.337 4.623Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-57.016 -55.327Ödenen Vergiler-71.386 -58.904Diğer-50.847 -1.184Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-37.889 39.408Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.940 -3.406Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış176.923 -259.916Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış15.581 -30.246Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-337.725 282.918Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)89.392 50.058Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı150.900 289.078YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-259.521 -1.315.294İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.926 -2.488Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller44.316 8Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-298.124 -455.355Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar177.872 118.819Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-195.047 -998.516Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar26.151 22.238Diğer-12.713 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.212 1.327.707Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 978.570Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 350.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.212 -863Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi80.593 34.012Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-31.240 335.503Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.470.569 1.623.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.439.329 1.959.060Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)190.602 229.695DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-5.979 19.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-441 -741Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-538 -904Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97 163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.538 20.415Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-6.756 24.906Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.218 -4.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)184.623 249.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 2.322.885 1.029.532 3.352.417 2.114.710 1.128.037 3.242.747Nakit ve Nakit Benzerleri1.826.845 608.844 2.435.689 1.656.432 807.463 2.463.895Nakit Değerler ve Merkez Bankası574 0 574 595 0 595Bankalar1.600.618 608.844 2.209.462 1.602.105 740.977 2.343.082Para Piyasalarından Alacaklar230.050 0 230.050 61.019 66.486 127.505Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-4.397 0 -4.397 -7.287 0 -7.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 85.614 85.614 0 90.216 90.216Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 85.614 85.614 0 90.216 90.216Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar496.040 335.074 831.114 458.278 230.358 688.636Devlet Borçlanma Senetleri476.355 295.346 771.701 440.129 217.310 657.439Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.574 0 9.574 8.037 0 8.037Diğer Finansal Varlıklar10.111 39.728 49.839 10.112 13.048 23.160Türev Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 302.856 17.980.419 18.283.275 278.894 15.690.162 15.969.056Krediler446.030 16.680.350 17.126.380 466.503 14.661.269 15.127.772Kiralama İşlemlerinden Alacaklar173 0 173 70 0 70Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar116.853 1.300.069 1.416.922 37.320 1.028.893 1.066.213Devlet Borçlanma Senetleri116.853 1.300.069 1.416.922 37.320 1.028.893 1.066.213Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-260.200 0 -260.200 -224.999 0 -224.999SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 16.695 0 16.695 15.960 0 15.960İştirakler (Net)16.645 0 16.645 15.960 0 15.960Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler16.645 0 16.645 15.960 0 15.960Bağlı Ortaklıklar (Net)50 0 50 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar50 0 50 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 81.398 0 81.398 94.797 0 94.797MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 14.179 0 14.179 2.085 0 2.085Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer14.179 0 14.179 2.085 0 2.085YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(7) 829 0 829 850 0 850CARİ VERGİ VARLIĞI(8) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(9) 1.669 0 1.669 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 12.722 32.809 45.531 20.785 29.638 50.423VARLIKLAR TOPLAMI2.753.233 19.042.760 21.795.993 2.528.081 16.847.837 19.375.918YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 0 17.293.242 17.293.242 113 15.363.766 15.363.879PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 52.714 0 52.714 50.364 0 50.364İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 18.217 3.961 22.178 17.728 427 18.155Müstakrizlerin Fonları50 3.471 3.521 0 0 0Diğer18.167 490 18.657 17.728 427 18.155GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 236 0 236 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı236 0 236 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 15.153 0 15.153 15.207 0 15.207KARŞILIKLAR(10) 29.646 0 29.646 26.569 0 26.569Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı25.776 0 25.776 25.628 0 25.628Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.870 0 3.870 941 0 941CARİ VERGİ BORCU(11) 36.090 0 36.090 45.843 0 45.843ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(12) 0 0 0 11.682 0 11.682SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(14) 0 1.637.484 1.637.484 0 1.402.055 1.402.055Krediler0 1.637.484 1.637.484 0 1.402.055 1.402.055Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(15) 25.385 142.829 168.214 22.796 62.955 85.751ÖZKAYNAKLAR(16) 2.536.243 4.793 2.541.036 2.352.892 3.521 2.356.413Ödenmiş Sermaye850.000 0 850.000 850.000 0 850.000Sermaye Yedekleri208.057 0 208.057 208.057 0 208.057Hisse Senedi İhraç Primleri1.983 0 1.983 1.983 0 1.983Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-289 0 -289 152 0 152Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler25.873 4.793 30.666 32.683 3.521 36.204Kar Yedekleri682.612 0 682.612 682.612 0 682.612Yasal Yedekler47.157 0 47.157 47.157 0 47.157Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler631.753 0 631.753 631.753 0 631.753Diğer Kar Yedekleri3.702 0 3.702 3.702 0 3.702Kar veya Zarar769.990 0 769.990 579.388 0 579.388Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı579.388 0 579.388 132.282 0 132.282Dönem Net Kâr veya Zararı190.602 0 190.602 447.106 0 447.106Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.713.684 19.082.309 21.795.993 2.543.194 16.832.724 19.375.918Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 537.038 563.509 268.037 298.319Kredilerden Alınan Faizler377.637 385.683 189.856 192.328Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler61.562 130.962 28.048 73.004Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.195 15.434 9.731 7.530Menkul Değerlerden Alınan Faizler80.622 31.245 40.402 25.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar46.440 18.774 22.025 14.873İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler34.182 12.471 18.377 10.432Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri22 185 0 152FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -230.082 -202.452 -114.772 -109.516Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-226.061 -201.767 -112.880 -108.962Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.365 -150 -1.046 -19İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.632 -521 -822 -521Diğer Faiz Giderleri-24 -14 -24 -14NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ306.956 361.057 153.265 188.803NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ11.962 7.346 8.209 3.428Alınan Ücret ve Komisyonlar13.976 8.077 8.692 3.550Gayri Nakdi Kredilerden496 191 337 51Diğer13.480 7.886 8.355 3.499Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.014 -731 -483 -122Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-2.014 -731 -483 -122TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.035 401 1.035 272TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 7.293 8.793 -1.124 5.757Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.858 1.023 -1 1.023Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-37.895 54 -8.174 54Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)39.330 7.716 7.051 4.680DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 60.110 3.793 43.306 1.492FAALİYET BRÜT KÂRI387.356 381.390 204.691 199.752BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -51.311 -15.538 -15.579 -7.259DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-37.392 -8.528 -29.118 -2.242PERSONEL GİDERLERİ (-)-39.180 -44.411 -19.200 -25.375DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -21.662 -18.034 -10.011 -9.706NET FAALİYET KARI (ZARARI)237.811 294.879 130.783 155.170BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 237.811 294.879 130.783 155.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -47.209 -65.184 -30.494 -41.224Cari Vergi Karşılığı-59.085 -63.134 -33.270 -39.859Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -2.050 0 -1.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi11.876 0 2.776 -11SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 190.602 229.695 100.289 113.946DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 190.602 229.695 100.289 113.946Grubun Karı (Zararı)190.602 229.695 100.289 113.946Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865507BIST