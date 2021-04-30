***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.035 0 0 0 0 90.313 65.278 0 65.278Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 11.169 0 0 682.612 579.388 90.313 2.421.691 0 2.421.691Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.584 0 0 0 0 197.891 171.307 0 171.307Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 -11.670 0 0 1.763.876 0 197.891 3.759.506 0 3.759.506Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.745.763 4.617.160 9.362.923 4.822.190 4.407.441 9.229.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 55.901 669.184 725.085 54.826 675.830 730.656Teminat Mektupları55.901 633.052 688.953 54.826 642.008 696.834Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2 0 2 2 0 2Diğer Teminat Mektupları55.899 633.052 688.951 54.824 642.008 696.832Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 36.132 36.132 0 33.822 33.822Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 36.132 36.132 0 33.822 33.822Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer KefaletlerimizdenTAAHHÜTLER(3) 4.594.412 3.850.323 8.444.735 4.752.554 3.692.960 8.445.514Cayılamaz Taahhütler4.172 34.134 38.306 0 24.399 24.399Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.172 8.069 12.241 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 26.065 26.065 0 24.399 24.399Cayılabilir Taahhütler4.590.240 3.816.189 8.406.429 4.752.554 3.668.561 8.421.115Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.590.240 3.816.189 8.406.429 4.752.554 3.668.561 8.421.115Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 95.450 97.653 193.103 14.810 38.651 53.461Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler95.450 97.653 193.103 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 7.424 19.324 26.748Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 7.386 19.327 26.713Para ve Faiz Swap İşlemleri95.450 97.653 193.103 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri95.450 0 95.450 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 97.653 97.653 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER7.916.435 51.616.550 59.532.985 5.013.406 43.781.832 48.795.238EMANET KIYMETLER199.171 0 199.171 195.460 0 195.460Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler199.171 0 199.171 195.460 0 195.460Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER7.717.264 51.616.550 59.333.814 4.817.946 43.781.832 48.599.778Menkul Kıymetler676.703 0 676.703 587.780 0 587.780Teminat Senetleri35.628 4.715.493 4.751.121 13.406 4.316.246 4.329.652Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul6.568.942 34.798.901 41.367.843 3.779.752 28.079.463 31.859.215Diğer Rehinli Kıymetler165.347 9.288.848 9.454.195 166.364 8.767.569 8.933.933Rehinli Kıymet Alanlar270.644 2.813.308 3.083.952 270.644 2.618.554 2.889.198KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI12.662.198 56.233.710 68.895.908 9.835.596 48.189.273 58.024.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı114.939 55.993Alınan Faizler349.581 238.367Ödenen Faizler-134.697 -109.231Alınan Temettüler678 0Alınan Ücret ve Komisyonlar5.403 5.284Elde Edilen Diğer Kazançlar6.793 989Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.614 11.134Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-42.179 -30.741Ödenen Vergiler-50.663 -41.941Diğer-22.591 -17.868Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-538.038 69.641Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış787 6.371Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-735.655 206.841Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.454 1.473Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-28.539 -170.027Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)242.823 24.983Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-423.099 125.634YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-425.113 -132.570İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-700 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.048 -533Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8.335 171Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-756.088 -206.417Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar322.335 153.264Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -104.397Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.088 25.553Diğer-35 -211FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.596 -1.558Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.596 -1.558Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi126.615 76.232Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-723.193 67.738Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.057.279 2.470.569Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.334.086 2.538.307Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)197.891 90.313DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-26.584 -25.035Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.584 -25.035Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.220 -30.543Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.636 5.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.307 65.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 3.552.936 2.432.455 5.985.391 3.518.947 2.622.919 6.141.866Nakit ve Nakit Benzerleri2.712.549 1.621.443 4.333.992 2.943.885 2.112.671 5.056.556Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.464 0 1.464 1.126 0 1.126Bankalar1.768.952 1.621.443 3.390.395 1.451.203 2.112.671 3.563.874Para Piyasalarından Alacaklar950.494 0 950.494 1.500.739 0 1.500.739Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-8.361 0 -8.361 -9.183 0 -9.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 184.348 184.348 0 119.725 119.725Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 184.348 184.348 0 119.725 119.725Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar840.387 626.664 1.467.051 575.019 390.523 965.542Devlet Borçlanma Senetleri813.826 534.917 1.348.743 549.917 345.964 895.881Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.990 0 14.990 14.990 0 14.990Diğer Finansal Varlıklar11.571 91.747 103.318 10.112 44.559 54.671Türev Finansal Varlıklar0 0 0 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 1.423.241 23.080.531 24.503.772 1.194.875 20.580.110 21.774.985Krediler1.701.495 21.359.443 23.060.938 1.415.404 18.987.319 20.402.723Kiralama İşlemlerinden Alacaklar38 0 38 30 0 30Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar128.251 1.721.088 1.849.339 124.551 1.592.791 1.717.342Devlet Borçlanma Senetleri128.251 1.721.088 1.849.339 124.551 1.592.791 1.717.342Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-406.543 0 -406.543 -345.110 0 -345.110SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 20.280 0 20.280 20.543 0 20.543İştirakler (Net)18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Bağlı Ortaklıklar (Net)1.587 0 1.587 1.850 0 1.850Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.587 0 1.587 1.850 0 1.850Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5) 43.271 0 43.271 46.139 0 46.139MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 17.092 0 17.092 17.744 0 17.744Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer17.092 0 17.092 17.744 0 17.744YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(7) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(8) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(9) 31.624 0 31.624 17.990 0 17.990DİĞER AKTİFLER (Net)(10) 18.903 49.933 68.836 23.296 30.807 54.103VARLIKLAR TOPLAMI5.107.347 25.562.919 30.670.266 4.839.534 23.233.836 28.073.370YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 1.052.105 22.675.390 23.727.495 782.206 20.980.533 21.762.739PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 214.000 0 214.000 205.378 0 205.378İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 83.798 383.237 467.035 121.079 124.137 245.216Müstakrizlerin Fonları64.810 40.864 105.674 102.413 61.625 164.038Diğer18.988 342.373 361.361 18.666 62.512 81.178GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 2.601 0 2.601 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.601 0 2.601 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 13.412 0 13.412 13.575 0 13.575KARŞILIKLAR(10) 45.433 0 45.433 51.012 0 51.012Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı34.756 0 34.756 38.997 0 38.997Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.677 0 10.677 12.015 0 12.015CARİ VERGİ BORCU(11) 44.561 0 44.561 45.148 0 45.148ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(12) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(13) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(14) 0 2.147.069 2.147.069 0 1.993.243 1.993.243Krediler0 2.147.069 2.147.069 0 1.993.243 1.993.243Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(15) 52.451 196.703 249.154 47.752 121.061 168.813ÖZKAYNAKLAR(16) 3.756.496 3.010 3.759.506 3.577.794 10.405 3.588.199Ödenmiş Sermaye1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000Sermaye Yedekleri209.757 0 209.757 209.757 0 209.757Hisse Senedi İhraç Primleri3.683 0 3.683 3.683 0 3.683Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-348 0 -348 -348 0 -348Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-14.680 3.010 -11.670 4.509 10.405 14.914Kar Yedekleri1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036Yasal Yedekler94.604 0 94.604 69.512 0 69.512Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750Diğer Kar Yedekleri53.474 0 53.474 8.774 0 8.774Kar veya Zarar197.891 0 197.891 501.840 0 501.840Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı197.891 0 197.891 501.840 0 501.840Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI5.264.857 25.405.409 30.670.266 4.843.991 23.229.379 28.073.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 450.781 269.001Kredilerden Alınan Faizler251.960 187.781Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0Bankalardan Alınan Faizler73.350 33.514Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler55.506 7.464Menkul Değerlerden Alınan Faizler69.963 40.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar42.558 24.415İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler27.405 15.805Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri2 22FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -160.217 -115.310Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-142.388 -113.181Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.711 -1.319İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-653 -810Diğer Faiz Giderleri-8.465 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ290.564 153.691NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-1.109 3.753Alınan Ücret ve Komisyonlar5.403 5.284Gayri Nakdi Kredilerden1.463 159Diğer3.940 5.125Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.512 -1.531Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-6.512 -1.531TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 678 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 49.190 8.417Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)54.882 5.859Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-6.185 -29.721Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)493 32.279DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 10.839 16.804FAALİYET BRÜT KÂRI350.162 182.665BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -65.239 -35.732DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -11.820 -8.274PERSONEL GİDERLERİ (-)-22.593 -19.980DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -11.845 -11.651NET FAALİYET KARI (ZARARI)238.665 107.028BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 238.665 107.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -40.774 -16.715Cari Vergi Karşılığı-47.772 -25.815Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.998 9.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 197.891 90.313DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 197.891 90.313Grubun Karı (Zararı)197.891 90.313Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933726BIST