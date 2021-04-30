***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 20:21
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.035 0 0 0 0 90.313 65.278 0 65.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 11.169 0 0 682.612 579.388 90.313 2.421.691 0 2.421.691
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26.584 0 0 0 0 198.161 171.577 0 171.577
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 -11.670 0 0 1.763.876 -270 198.161 3.759.506 0 3.759.506
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.745.763 4.617.160 9.362.923 4.822.190 4.407.441 9.229.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 55.901 669.184 725.085 54.826 675.830 730.656
Teminat Mektupları
55.901 633.052 688.953 54.826 642.008 696.834
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2 0 2 2 0 2
Diğer Teminat Mektupları
55.899 633.052 688.951 54.824 642.008 696.832
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 36.132 36.132 0 33.822 33.822
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 36.132 36.132 0 33.822 33.822
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3) 4.594.412 3.850.323 8.444.735 4.752.554 3.692.960 8.445.514
Cayılamaz Taahhütler
4.172 34.134 38.306 0 24.399 24.399
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.172 8.069 12.241 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 26.065 26.065 0 24.399 24.399
Cayılabilir Taahhütler
4.590.240 3.816.189 8.406.429 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.590.240 3.816.189 8.406.429 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 95.450 97.653 193.103 14.810 38.651 53.461
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
95.450 97.653 193.103 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 7.424 19.324 26.748
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 7.386 19.327 26.713
Para ve Faiz Swap İşlemleri
95.450 97.653 193.103 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
95.450 0 95.450 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 97.653 97.653 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.916.435 51.616.550 59.532.985 5.013.406 43.781.832 48.795.238
EMANET KIYMETLER
199.171 0 199.171 195.460 0 195.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
199.171 0 199.171 195.460 0 195.460
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
7.717.264 51.616.550 59.333.814 4.817.946 43.781.832 48.599.778
Menkul Kıymetler
676.703 0 676.703 587.780 587.780
Teminat Senetleri
35.628 4.715.493 4.751.121 13.406 4.316.246 4.329.652
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.568.942 34.798.901 41.367.843 3.779.752 28.079.463 31.859.215
Diğer Rehinli Kıymetler
165.347 9.288.848 9.454.195 166.364 8.767.569 8.933.933
Rehinli Kıymet Alanlar
270.644 2.813.308 3.083.952 270.644 2.618.554 2.889.198
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.662.198 56.233.710 68.895.908 9.835.596 48.189.273 58.024.869
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
114.209 55.993
Alınan Faizler
349.933 238.367
Ödenen Faizler
-134.697 -109.231
Alınan Temettüler
678 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.403 5.284
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.793 989
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.614 11.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.877 -30.741
Ödenen Vergiler
-51.047 -41.941
Diğer
-22.591 -17.868
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-538.038 69.641
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
787 6.371
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-735.655 206.841
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.454 1.473
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-28.539 -170.027
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
242.823 24.983
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-423.829 125.634
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-424.413 -132.570
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.048 -533
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.335 171
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-756.088 -206.417
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
322.335 153.264
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -104.397
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.088 25.553
Diğer
-35 -211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.644 -1.558
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.644 -1.558
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
126.615 76.232
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-723.271 67.738
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.057.379 2.470.569
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.334.108 2.538.307
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.161 90.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-26.584 -25.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.584 -25.035
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-33.220 -30.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.636 5.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.577 65.278
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 3.552.958 2.432.455 5.985.413 3.518.996 2.622.919 6.141.915
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.712.571 1.621.443 4.334.014 2.943.934 2.112.671 5.056.605
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.464 0 1.464 1.126 0 1.126
Bankalar
1.768.974 1.621.443 3.390.417 1.451.253 2.112.671 3.563.924
Para Piyasalarından Alacaklar
950.494 0 950.494 1.500.739 0 1.500.739
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-8.361 0 -8.361 -9.184 0 -9.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 184.348 184.348 0 119.725 119.725
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 184.348 184.348 0 119.725 119.725
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
840.387 626.664 1.467.051 575.019 390.523 965.542
Devlet Borçlanma Senetleri
813.826 534.917 1.348.743 549.917 345.964 895.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.990 0 14.990 14.990 0 14.990
Diğer Finansal Varlıklar
11.571 91.747 103.318 10.112 44.559 54.671
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 1.423.241 23.080.531 24.503.772 1.194.875 20.580.110 21.774.985
Krediler
1.701.495 21.359.443 23.060.938 1.415.404 18.987.319 20.402.723
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
38 0 38 30 0 30
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
128.251 1.721.088 1.849.339 124.551 1.592.791 1.717.342
Devlet Borçlanma Senetleri
128.251 1.721.088 1.849.339 124.551 1.592.791 1.717.342
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-406.543 0 -406.543 -345.110 0 -345.110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
İştirakler (Net)
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 43.913 0 43.913 46.139 0 46.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 17.092 0 17.092 17.744 0 17.744
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
17.092 0 17.092 17.744 0 17.744
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(10) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(11) 31.857 0 31.857 18.054 0 18.054
DİĞER AKTİFLER (Net)
(12) 19.505 49.933 69.438 23.401 30.807 54.208
VARLIKLAR TOPLAMI
5.107.259 25.562.919 30.670.178 4.837.902 23.233.836 28.071.738
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 1.052.105 22.675.390 23.727.495 782.206 20.980.533 21.762.739
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 212.834 0 212.834 203.850 0 203.850
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 83.798 383.237 467.035 121.079 124.137 245.216
Müstakrizlerin Fonları
64.810 40.864 105.674 102.413 61.625 164.038
Diğer
18.988 342.373 361.361 18.666 62.512 81.178
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 2.601 0 2.601 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.601 0 2.601 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 14.060 0 14.060 13.575 0 13.575
KARŞILIKLAR
(10) 45.566 0 45.566 51.063 0 51.063
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.889 0 34.889 39.048 0 39.048
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
10.677 0 10.677 12.015 0 12.015
CARİ VERGİ BORCU
(11) 44.771 0 44.771 45.281 0 45.281
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 2.147.069 2.147.069 0 1.993.243 1.993.243
Krediler
0 2.147.069 2.147.069 0 1.993.243 1.993.243
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 52.538 196.703 249.241 47.721 121.061 168.782
ÖZKAYNAKLAR
(16) 3.756.496 3.010 3.759.506 3.577.537 10.405 3.587.942
Ödenmiş Sermaye
1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
Sermaye Yedekleri
209.757 0 209.757 209.757 0 209.757
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.683 0 3.683 3.683 0 3.683
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-348 0 -348 -348 0 -348
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-14.680 3.010 -11.670 4.509 10.405 14.914
Kar Yedekleri
1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036
Yasal Yedekler
94.604 0 94.604 69.512 0 69.512
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750
Diğer Kar Yedekleri
53.474 0 53.474 8.774 0 8.774
Kar veya Zarar
197.891 0 197.891 501.583 0 501.583
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-270 0 -270 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
198.161 0 198.161 501.583 0 501.583
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.264.769 25.405.409 30.670.178 4.842.359 23.229.379 28.071.738
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 450.781 269.001
Kredilerden Alınan Faizler
251.960 187.781
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
73.350 33.514
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
55.506 7.464
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
69.963 40.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
42.558 24.415
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.405 15.805
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2 22
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -160.173 -115.310
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-142.388 -113.181
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.658 -1.319
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-662 -810
Diğer Faiz Giderleri
-8.465 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
290.608 153.691
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-760 3.753
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.752 5.284
Gayri Nakdi Kredilerden
1.463 159
Diğer
4.289 5.125
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.512 -1.531
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-6.512 -1.531
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 678 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 49.190 8.417
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
54.882 5.859
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.185 -29.721
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
493 32.279
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 10.839 16.804
FAALİYET BRÜT KÂRI
350.555 182.665
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -65.239 -35.732
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -10.939 -8.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-23.359 -19.980
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -12.252 -11.651
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
238.766 107.028
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 238.766 107.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -40.605 -16.715
Cari Vergi Karşılığı
-47.772 -25.815
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.167 9.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 198.161 90.313
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 198.161 90.313
Grubun Karı (Zararı)
198.161 90.313
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(13) 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933728
BIST