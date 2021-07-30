***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -441 0 0 0 -5.538 0 0 0 0 190.602 184.623 0 184.623Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 0 30.666 0 0 682.612 579.388 190.602 2.541.036 0 2.541.036Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 660 0 0 0 -17.306 0 0 0 0 408.761 392.115 0 392.115Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 0 -2.392 0 0 1.763.876 0 408.761 3.980.314 0 3.980.314Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.028.056 3.210.198 8.238.254 4.822.190 4.407.441 9.229.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 62.011 659.509 721.520 54.826 675.830 730.656Teminat Mektupları62.011 621.201 683.212 54.826 642.008 696.834Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2 0 2 2 0 2Diğer Teminat Mektupları62.009 621.201 683.210 54.824 642.008 696.832Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 38.308 38.308 0 33.822 33.822Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 38.308 38.308 0 33.822 33.822Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(3) 4.336.115 1.941.661 6.277.776 4.752.554 3.692.960 8.445.514Cayılamaz Taahhütler7.374 75.411 82.785 0 24.399 24.399Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.374 50.882 58.256 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 24.529 24.529 0 24.399 24.399Cayılabilir Taahhütler4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.328.741 1.866.250 6.194.991 4.752.554 3.668.561 8.421.115Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler629.930 609.028 1.238.958 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 7.424 19.324 26.748Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 7.386 19.327 26.713Para ve Faiz Swap İşlemleri629.930 609.028 1.238.958 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri542.363 87.004 629.367 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri87.567 522.024 609.591 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.320.273 56.092.546 65.412.819 5.013.406 43.781.832 48.795.238EMANET KIYMETLER147.454 0 147.454 195.460 0 195.460Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler147.454 0 147.454 195.460 0 195.460Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.172.819 56.092.546 65.265.365 4.817.946 43.781.832 48.599.778Menkul Kıymetler742.203 0 742.203 587.780 0 587.780Teminat Senetleri32.481 4.922.970 4.955.451 13.406 4.316.246 4.329.652Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul7.954.867 38.839.953 46.794.820 3.779.752 28.079.463 31.859.215Diğer Rehinli Kıymetler172.624 9.352.245 9.524.869 166.364 8.767.569 8.933.933Rehinli Kıymet Alanlar270.644 2.977.378 3.248.022 270.644 2.618.554 2.889.198KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI14.348.329 59.302.744 73.651.073 9.835.596 48.189.273 58.024.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı354.646 188.789Alınan Faizler848.189 501.848Ödenen Faizler-255.270 -196.651Alınan Temettüler15.725 1.035Alınan Ücret ve Komisyonlar15.932 13.976Elde Edilen Diğer Kazançlar127.425 34.493Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.278 13.337Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-86.616 -57.016Ödenen Vergiler-97.806 -71.386Diğer-221.211 -50.847Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-128.527 -37.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.536 17.940Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.001.789 176.923Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-33.222 15.581Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)509.345 -337.725Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)383.603 89.392Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı226.119 150.900YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-765.076 -259.521İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-1.200 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.060 -1.926Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller9.845 44.316Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.341.984 -298.124Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar572.891 177.872Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.564 -195.047Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar9.231 26.151Diğer-4.235 -12.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.222 -3.212Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.222 -3.212Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi217.081 80.593Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-325.098 -31.240Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.057.279 2.470.569Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.732.181 2.439.329Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)408.761 190.602DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-16.646 -5.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar660 -441Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)825 -538Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-165 97Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.306 -5.538Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-23.138 -6.756Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.832 1.218TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)392.115 184.623Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 3.663.176 3.180.265 6.843.441 3.518.947 2.622.919 6.141.866Nakit ve Nakit Benzerleri2.989.944 1.753.633 4.743.577 2.943.885 2.112.671 5.056.556Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.341 0 1.341 1.126 0 1.126Bankalar2.442.844 1.753.633 4.196.477 1.451.203 2.112.671 3.563.874Para Piyasalarından Alacaklar555.290 0 555.290 1.500.739 0 1.500.739Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.531 0 -9.531 -9.183 0 -9.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 258.059 258.059 0 119.725 119.725Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 258.059 258.059 0 119.725 119.725Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar672.023 1.168.573 1.840.596 575.019 390.523 965.542Devlet Borçlanma Senetleri645.996 997.529 1.643.525 549.917 345.964 895.881Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.990 0 14.990 14.990 0 14.990Diğer Finansal Varlıklar11.037 171.044 182.081 10.112 44.559 54.671Türev Finansal Varlıklar1.209 0 1.209 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.209 0 1.209 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 1.591.827 24.337.157 25.928.984 1.194.875 20.580.110 21.774.985Krediler1.962.179 22.469.934 24.432.113 1.415.404 18.987.319 20.402.723Kiralama İşlemlerinden Alacaklar28 0 28 30 0 30Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar133.014 1.867.223 2.000.237 124.551 1.592.791 1.717.342Devlet Borçlanma Senetleri133.014 1.867.223 2.000.237 124.551 1.592.791 1.717.342Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-503.394 0 -503.394 -345.110 0 -345.110SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 21.743 0 21.743 20.543 0 20.543İştirakler (Net)18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Bağlı Ortaklıklar (Net)3.050 0 3.050 1.850 0 1.850Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.050 0 3.050 1.850 0 1.850Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 41.248 0 41.248 46.139 0 46.139MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 20.487 0 20.487 17.744 0 17.744Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer20.487 0 20.487 17.744 0 17.744YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(8) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(10) 43.525 0 43.525 17.990 0 17.990DİĞER AKTİFLER (Net)(11) 30.558 54.014 84.572 23.296 30.807 54.103VARLIKLAR TOPLAMI5.412.564 27.571.436 32.984.000 4.839.534 23.233.836 28.073.370YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 1.250.520 24.232.001 25.482.521 782.206 20.980.533 21.762.739PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 219.955 0 219.955 205.378 0 205.378İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 261.039 363.613 624.652 121.079 124.137 245.216Müstakrizlerin Fonları241.677 138.743 380.420 102.413 61.625 164.038Diğer19.362 224.870 244.232 18.666 62.512 81.178GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 941 0 941 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı941 0 941 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 12.203 0 12.203 13.575 0 13.575KARŞILIKLAR(11) 40.856 0 40.856 51.012 0 51.012Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı28.734 0 28.734 38.997 0 38.997Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar12.122 0 12.122 12.015 0 12.015CARİ VERGİ BORCU(12) 95.350 0 95.350 45.148 0 45.148ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(13) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(15) 0 2.295.601 2.295.601 0 1.993.243 1.993.243Krediler0 2.295.601 2.295.601 0 1.993.243 1.993.243Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 67.337 164.270 231.607 47.752 121.061 168.813ÖZKAYNAKLAR(17) 3.970.763 9.551 3.980.314 3.577.794 10.405 3.588.199Ödenmiş Sermaye1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000Sermaye Yedekleri209.757 0 209.757 209.757 0 209.757Hisse Senedi İhraç Primleri3.683 0 3.683 3.683 0 3.683Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler312 0 312 -348 0 -348Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11.943 9.551 -2.392 4.509 10.405 14.914Kar Yedekleri1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036Yasal Yedekler94.604 0 94.604 69.512 0 69.512Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750Diğer Kar Yedekleri53.474 0 53.474 8.774 0 8.774Kar veya Zarar408.761 0 408.761 501.840 0 501.840Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı408.761 0 408.761 501.840 0 501.840Azınlık Payları0 0 5.918.964 27.065.036 32.984.000 4.843.991 23.229.379 28.073.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 960.725 537.038 509.944 268.037Kredilerden Alınan Faizler546.043 377.637 294.083 189.856Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler179.109 61.562 105.759 28.048Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler102.541 17.195 47.035 9.731Menkul Değerlerden Alınan Faizler132.990 80.622 63.027 40.402Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar77.841 46.440 35.283 22.025İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler55.149 34.182 27.744 18.377Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri42 22 40 0FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -336.921 -230.082 -176.704 -114.772Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-303.421 -226.061 -161.033 -112.880Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-19.619 -2.365 -10.908 -1.046İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.272 -1.632 -619 -822Diğer Faiz Giderleri-12.609 -24 -4.144 -24NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ623.804 306.956 333.240 153.265NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.202 11.962 6.311 8.209Alınan Ücret ve Komisyonlar15.932 13.976 10.529 8.692Gayri Nakdi Kredilerden3.036 496 1.573 337Diğer12.896 13.480 8.956 8.355Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.730 -2.014 -4.218 -483Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-10.730 -2.014 -4.218 -483TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 15.725 1.035 15.047 1.035TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 118.211 7.293 69.021 -1.124Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)117.494 5.858 62.612 -1Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)867 -37.895 7.052 -8.174Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-150 39.330 -643 7.051DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 31.439 60.110 20.600 43.306FAALİYET BRÜT KÂRI794.381 387.356 444.219 204.691BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -168.962 -51.311 -103.723 -15.579DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -22.746 -37.392 -10.926 -29.118PERSONEL GİDERLERİ (-)-45.708 -39.180 -23.115 -19.200DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -24.776 -21.662 -12.931 -10.011NET FAALİYET KARI (ZARARI)532.189 237.811 293.524 130.783BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 532.189 237.811 293.524 130.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -123.428 -47.209 -82.654 -30.494Cari Vergi Karşılığı-143.296 -59.085 -95.524 -33.270Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi19.868 11.876 12.870 2.776SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 408.761 190.602 210.870 100.289DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 408.761 190.602 210.870 100.289Grubun Karı (Zararı)408.761 190.602 210.870 100.289Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953384BIST