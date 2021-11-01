***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -441 0 0 0 -22.509 0 0 0 0 335.868 312.918 0 312.918Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 36Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 0 13.695 0 0 1.262.036 0 335.868 2.669.367 0 2.669.367Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 660 0 0 0 -19.446 0 0 0 0 654.546 635.760 0 635.760Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 0 -4.532 0 0 1.763.876 -270 654.546 4.223.689 0 4.223.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.347.643 5.593.800 11.941.443 4.822.190 4.407.441 9.229.631GARANTİ VE KEFALETLER(1) 52.667 1.185.243 1.237.910 54.826 675.830 730.656Teminat Mektupları52.667 925.277 977.944 54.826 642.008 696.834Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 2 0 2Diğer Teminat Mektupları52.667 925.277 977.944 54.824 642.008 696.832Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 38.089 38.089 0 33.822 33.822Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 38.089 38.089 0 33.822 33.822Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 221.877 221.877 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(3) 4.694.364 2.828.835 7.523.199 4.752.554 3.692.960 8.445.514Cayılamaz Taahhütler167.623 119.937 287.560 0 24.399 24.399Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri80.450 96.166 176.616 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler87.173 23.771 110.944 0 24.399 24.399Cayılabilir Taahhütler4.526.741 2.708.898 7.235.639 4.752.554 3.668.561 8.421.115Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri4.526.741 2.708.898 7.235.639 4.752.554 3.668.561 8.421.115Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 1.600.612 1.579.722 3.180.334 14.810 38.651 53.461Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.600.612 1.579.722 3.180.334 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 14.810 38.651 53.461Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 7.424 19.324 26.748Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 7.386 19.327 26.713Para ve Faiz Swap İşlemleri1.600.612 1.579.722 3.180.334 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri1.600.612 0 1.600.612 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 1.579.722 1.579.722 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.693.647 60.501.357 70.195.004 5.013.406 43.781.832 48.795.238EMANET KIYMETLER145.125 0 145.125 195.460 0 195.460Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler145.125 0 145.125 195.460 0 195.460Tahsile Alınan Çekler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER9.548.522 60.501.357 70.049.879 4.817.946 43.781.832 48.599.778Menkul Kıymetler835.893 0 835.893 587.780 0 587.780Teminat Senetleri32.481 4.744.420 4.776.901 13.406 4.316.246 4.329.652Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.241.005 43.876.065 52.117.070 3.779.752 28.079.463 31.859.215Diğer Rehinli Kıymetler168.499 9.013.903 9.182.402 166.364 8.767.569 8.933.933Rehinli Kıymet Alanlar270.644 2.866.969 3.137.613 270.644 2.618.554 2.889.198KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI16.041.290 66.095.157 82.136.447 9.835.596 48.189.273 58.024.869Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı522.652 222.902Alınan Faizler1.289.648 749.077Ödenen Faizler-439.950 -313.798Alınan Temettüler58.477 1.597Alınan Ücret ve Komisyonlar36.060 27.366Elde Edilen Diğer Kazançlar121.527 84.600Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar15.238 22.507Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-120.741 -80.204Ödenen Vergiler-194.427 -106.113Diğer-243.180 -162.130Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim155.233 9.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış19.990 -1.584Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.417.060 178.767Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-34.029 10.763Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.238.351 -334.305Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)347.981 156.216Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı677.885 232.759YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.639.135 -241.736İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -50Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.102 -2.600Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller9.857 117.647Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.403.908 -399.489Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar761.956 224.441Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-9.600 -195.119Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar11.267 26.223Diğer-6.605 -12.789FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.370 -4.989Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.370 -4.989Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi172.428 247.933Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-794.192 233.967Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.057.379 2.470.569Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.263.187 2.704.536Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)654.546 335.868DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-18.786 -22.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar660 -441Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)825 -538Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-165 97Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-19.446 -22.509Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-26.506 -27.461Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.060 4.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)635.760 312.918Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)(1) 2.875.529 4.350.911 7.226.440 3.518.996 2.622.919 6.141.915Nakit ve Nakit Benzerleri2.110.319 2.155.266 4.265.585 2.943.934 2.112.671 5.056.605Nakit Değerler ve Merkez Bankası919 0 919 1.126 0 1.126Bankalar1.753.574 2.155.266 3.908.840 1.451.253 2.112.671 3.563.924Para Piyasalarından Alacaklar365.182 0 365.182 1.500.739 0 1.500.739Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-9.356 0 -9.356 -9.184 0 -9.184Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.827 187.857 190.684 0 119.725 119.725Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 187.857 187.857 0 119.725 119.725Diğer Finansal Varlıklar2.827 0 2.827 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar754.308 2.007.788 2.762.096 575.019 390.523 965.542Devlet Borçlanma Senetleri728.280 1.560.626 2.288.906 549.917 345.964 895.881Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler14.990 0 14.990 14.990 0 14.990Diğer Finansal Varlıklar11.038 447.162 458.200 10.112 44.559 54.671Türev Finansal Varlıklar8.075 0 8.075 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.075 0 8.075 43 0 43Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(2) 1.985.572 24.714.355 26.699.927 1.194.875 20.580.110 21.774.985Krediler2.369.415 22.763.493 25.132.908 1.415.404 18.987.319 20.402.723Kiralama İşlemlerinden Alacaklar1 0 1 30 0 30Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar138.442 1.950.862 2.089.304 124.551 1.592.791 1.717.342Devlet Borçlanma Senetleri138.442 1.950.862 2.089.304 124.551 1.592.791 1.717.342Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-522.286 0 -522.286 -345.110 0 -345.110SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(3) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(4) 18.693 0 18.693 18.693 0 18.693İştirakler (Net)18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler18.693 0 18.693 18.693 0 18.693Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(6) 42.557 0 42.557 46.139 0 46.139MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(7) 21.624 0 21.624 17.744 0 17.744Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer21.624 0 21.624 17.744 0 17.744YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(8) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(9) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(10) 88.480 0 88.480 18.054 0 18.054DİĞER AKTİFLER (Net)(11) 36.595 51.288 87.883 23.401 30.807 54.208VARLIKLAR TOPLAMI5.069.050 29.116.554 34.185.604 4.837.902 23.233.836 28.071.738YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(2) 1.679.758 24.771.452 26.451.210 782.206 20.980.533 21.762.739PARA PİYASALARINA BORÇLAR(3) 219.400 0 219.400 203.850 0 203.850İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR(5) 251.409 203.514 454.923 121.079 124.137 245.216Müstakrizlerin Fonları231.675 124.002 355.677 102.413 61.625 164.038Diğer19.734 79.512 99.246 18.666 62.512 81.178GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(7) 9.754 0 9.754 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.754 0 9.754 47 0 47Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ(8) 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(9) 11.754 0 11.754 13.575 0 13.575KARŞILIKLAR(11) 53.626 0 53.626 51.063 0 51.063Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı37.458 0 37.458 39.048 0 39.048Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar16.168 0 16.168 12.015 0 12.015CARİ VERGİ BORCU(12) 100.414 0 100.414 45.281 0 45.281ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(13) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(15) 0 2.301.979 2.301.979 0 1.993.243 1.993.243Krediler0 2.301.979 2.301.979 0 1.993.243 1.993.243Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(16) 68.828 290.027 358.855 47.721 121.061 168.782ÖZKAYNAKLAR(17) 4.218.661 5.028 4.223.689 3.577.537 10.405 3.587.942Ödenmiş Sermaye1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000Sermaye Yedekleri209.757 0 209.757 209.757 0 209.757Hisse Senedi İhraç Primleri3.683 0 3.683 3.683 0 3.683Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri206.074 0 206.074 206.074 0 206.074Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler312 0 312 -348 0 -348Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.560 5.028 -4.532 4.509 10.405 14.914Kar Yedekleri1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036Yasal Yedekler94.604 0 94.604 69.512 0 69.512Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750Diğer Kar Yedekleri53.474 0 53.474 8.774 0 8.774Kar veya Zarar654.276 0 654.276 501.583 0 501.583Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-270 0 -270 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı654.546 0 654.546 501.583 0 501.583Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.613.604 27.572.000 34.185.604 4.842.359 23.229.379 28.071.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.465.342 843.113 504.617 306.075Kredilerden Alınan Faizler853.601 585.452 307.558 207.815Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 0 0 0Bankalardan Alınan Faizler285.291 94.366 106.182 32.804Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler123.729 28.671 21.188 11.476Menkul Değerlerden Alınan Faizler202.679 134.602 69.689 53.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar118.600 73.247 40.759 26.807İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler84.079 61.355 28.930 27.173Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri42 22 0 0FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -529.398 -355.784 -192.527 -125.702Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-478.664 -349.759 -175.243 -123.698Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-30.139 -3.566 -10.614 -1.201İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-1.914 -2.374 -598 -742Diğer Faiz Giderleri-18.681 -85 -6.072 -61NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ935.944 487.329 312.090 180.373NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ28.457 24.566 21.021 12.604Alınan Ücret ve Komisyonlar41.607 27.366 23.441 13.390Gayri Nakdi Kredilerden7.236 1.950 4.200 1.454Diğer34.371 25.416 19.241 11.936Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-13.150 -2.800 -2.420 -786Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-13.150 -2.800 -2.420 -786TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 58.477 1.597 42.752 562TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 111.392 4.362 -6.819 -2.931Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)61.441 5.983 -56.053 125Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)35.848 -50.319 34.981 -12.424Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.103 48.698 14.253 9.368DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 43.822 115.332 12.383 55.222FAALİYET BRÜT KÂRI1.178.092 633.186 381.427 245.830BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -202.398 -94.204 -33.436 -42.893DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -29.934 -33.258 -7.088 4.134PERSONEL GİDERLERİ (-)-72.198 -60.790 -24.597 -21.610DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -42.405 -32.202 -16.657 -10.540NET FAALİYET KARI (ZARARI)831.157 412.732 299.649 174.921BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 831.157 412.732 299.649 174.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -176.611 -76.864 -53.320 -29.655Cari Vergi Karşılığı-240.142 -96.691 -96.846 -37.606Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-43 0 -43 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi63.574 19.827 43.569 7.951SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 654.546 335.868 246.329 145.266DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 654.546 335.868 246.329 145.266Grubun Karı (Zararı)654.546 335.868 246.329 145.266Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973659BIST