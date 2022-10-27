***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2022 20:20
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 501.583 0 3.587.942 0 3.587.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 660 0 0 -19.446 0 0 0 654.546 635.760 0 635.760
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 -13 0 -13
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 -4.532 0 1.763.876 -270 654.546 4.223.689 0 4.223.689
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 -23.259 0 1.463.876 816.197 0 4.465.637 0 4.465.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 116.560 1.467 0 0 1.169.965 1.287.992 0 1.287.992
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 21
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -815.047 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814.047 -814.047 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.747 0 206.074 0 -998 0 0 93.301 1.467 2.277.923 1.171 1.169.965 5.752.650 0 5.752.650
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.578.713 25.355.722 38.934.435 2.387.722 8.442.355 10.830.077
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 59.016 2.740.504 2.799.520 53.172 2.252.675 2.305.847
Teminat Mektupları
59.016 2.277.271 2.336.287 53.172 1.869.236 1.922.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1 0 1 1 0 1
Diğer Teminat Mektupları
59.015 2.277.271 2.336.286 53.171 1.869.236 1.922.407
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 54.972 54.972
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 54.972 54.972
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 463.233 463.233 0 328.467 328.467
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1,3) 2.278.495 9.079.914 11.358.409 1.916.978 4.052.963 5.969.941
Cayılamaz Taahhütler
566.495 453.719 1.020.214 269.737 133.925 403.662
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
403.720 442.564 846.284 32.861 102.069 134.930
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
162.775 11.155 173.930 236.876 31.856 268.732
Cayılabilir Taahhütler
1.712.000 8.626.195 10.338.195 1.647.241 3.919.038 5.566.279
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.712.000 8.626.195 10.338.195 1.647.241 3.919.038 5.566.279
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.241.202 13.535.304 24.776.506 417.572 2.136.717 2.554.289
Swap Para Alım İşlemleri
4.364.964 8.036.908 12.401.872 417.572 846.860 1.264.432
Swap Para Satım İşlemleri
6.876.238 5.498.396 12.374.634 0 1.289.857 1.289.857
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.559.736 134.831.613 150.391.349 11.329.202 95.510.930 106.840.132
EMANET KIYMETLER
214.123 0 214.123 336.689 0 336.689
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
214.123 0 214.123 336.689 0 336.689
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.345.613 134.831.613 150.177.226 10.992.513 95.510.930 106.503.443
Menkul Kıymetler
2.380.178 0 2.380.178 842.803 0 842.803
Teminat Senetleri
29.532 9.316.169 9.345.701 29.532 6.872.286 6.901.818
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
11.961.370 106.075.146 118.036.516 9.711.005 72.054.301 81.765.306
Diğer Rehinli Kıymetler
778.535 14.855.194 15.633.729 167.279 12.667.237 12.834.516
Rehinli Kıymet Alanlar
195.998 4.585.104 4.781.102 241.894 3.917.106 4.159.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
29.138.449 160.187.335 189.325.784 13.716.924 103.953.285 117.670.209
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
594.184 522.652
Alınan Faizler
2.929.787 1.289.648
Ödenen Faizler
-1.241.065 -439.950
Alınan Temettüler
27.289 58.477
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.822 36.060
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.041 121.527
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
58.044 15.238
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-187.353 -120.741
Ödenen Vergiler
-316.484 -194.427
Diğer
-781.897 -243.180
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.302.015 155.233
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.611 19.990
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.032.760 -1.417.060
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-54.290 -34.029
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.074.520 1.238.351
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.332.156 347.981
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.896.199 677.885
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.324.423 -1.639.135
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.029 -2.102
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.559 9.857
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.000.699 -2.403.908
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.884.108 761.956
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.218.867 -9.600
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 11.267
Diğer
-495 -6.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.293.331 -5.370
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.300.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.699 -5.370
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
672.105 172.428
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.537.212 -794.192
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.262.295 5.057.379
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.799.507 4.263.187
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.169.965 654.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
118.027 -18.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 825
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
118.027 -19.446
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
161.321 -26.506
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.467 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.761 7.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.287.992 635.760
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 12.358.362 5.251.518 17.609.880 4.932.631 3.488.917 8.421.548
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.735.569 1.112.772 10.848.341 3.939.038 328.579 4.267.617
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
817 0 817 2.051 0 2.051
Bankalar
6.310.956 749.499 7.060.455 2.950.096 328.579 3.278.675
Para Piyasalarından Alacaklar
3.438.003 363.273 3.801.276 993.282 0 993.282
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14.207 0 -14.207 -6.391 0 -6.391
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
87.905 144.459 232.364 7.124 213.743 220.867
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
87.905 144.459 232.364 0 213.743 213.743
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 7.124 0 7.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.444.700 3.994.287 6.438.987 986.104 2.946.595 3.932.699
Devlet Borçlanma Senetleri
2.192.663 2.715.350 4.908.013 959.627 1.720.811 2.680.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.900 0 16.900 16.477 0 16.477
Diğer Finansal Varlıklar
235.137 1.278.937 1.514.074 10.000 1.225.784 1.235.784
Türev Finansal Varlıklar
90.188 0 90.188 365 0 365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
90.188 0 90.188 365 0 365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 8.856.063 52.010.335 60.866.398 2.613.432 37.092.441 39.705.873
Krediler
6.706.481 48.405.897 55.112.378 3.239.180 34.244.039 37.483.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
3.188.413 3.604.438 6.792.851 163.990 2.848.402 3.012.392
Devlet Borçlanma Senetleri
3.188.413 3.604.438 6.792.851 163.990 2.848.402 3.012.392
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.038.831 0 -1.038.831 -789.738 0 -789.738
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 10.586 0 10.586 10.119 0 10.119
İştirakler (Net)
10.586 0 10.586 10.119 0 10.119
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.586 0 10.586 10.119 0 10.119
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 30.201 0 30.201 27.953 0 27.953
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 18.583 0 18.583 21.875 0 21.875
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
18.583 0 18.583 21.875 0 21.875
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(10) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(12) 137.998 0 137.998 95.678 0 95.678
DİĞER AKTİFLER (Net)
(14) 59.631 106.816 166.447 26.173 69.511 95.684
VARLIKLAR TOPLAMI
21.471.424 57.368.669 78.840.093 7.727.861 40.650.869 48.378.730
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 5.576.353 51.565.501 57.141.854 2.324.263 35.586.672 37.910.935
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 3.239.848 0 3.239.848 629.707 0 629.707
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 1.818.235 1.818.235 51.882 0 51.882
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 51.882 0 51.882
Tahviller
0 1.818.235 1.818.235 0 0 0
FONLAR
(5) 1.505.823 1.891.414 3.397.237 463.536 1.065.255 1.528.791
Müstakrizlerin Fonları
123.315 1.258.399 1.381.714 443.427 319.769 763.196
Diğer
1.382.508 633.015 2.015.523 20.109 745.486 765.595
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 54.801 0 54.801 26.693 0 26.693
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
54.801 0 54.801 26.693 0 26.693
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 10.001 0 10.001 10.479 0 10.479
KARŞILIKLAR
(11) 111.991 0 111.991 73.649 0 73.649
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
84.164 0 84.164 50.974 0 50.974
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
27.827 0 27.827 22.675 0 22.675
CARİ VERGİ BORCU
(12) 237.122 0 237.122 25.194 0 25.194
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 2.124.923 4.208.711 6.333.634 0 3.350.857 3.350.857
Krediler
2.124.923 4.208.711 6.333.634 0 3.350.857 3.350.857
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 222.465 520.255 742.720 86.863 218.043 304.906
ÖZKAYNAKLAR
(17) 5.811.176 -58.526 5.752.650 4.498.936 -33.299 4.465.637
Ödenmiş Sermaye
2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Sermaye Yedekleri
209.821 0 209.821 209.821 0 209.821
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.747 0 3.747 3.747 0 3.747
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-998 0 -998 -998 0 -998
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
153.294 -58.526 94.768 10.040 -33.299 -23.259
Kar Yedekleri
2.277.923 0 2.277.923 1.463.876 0 1.463.876
Yasal Yedekler
135.423 0 135.423 94.604 0 94.604
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.088.274 0 2.088.274 1.315.798 0 1.315.798
Diğer Kar Yedekleri
54.226 0 54.226 53.474 0 53.474
Kar veya Zarar
1.171.136 0 1.171.136 816.197 0 816.197
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.171 0 1.171 -270 0 -270
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.169.965 0 1.169.965 816.467 0 816.467
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.894.503 59.945.590 78.840.093 8.191.202 40.187.528 48.378.730
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.385.032 1.465.342 1.823.904 504.617
Kredilerden Alınan Faizler
2.077.110 853.601 886.728 307.558
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
609.651 285.291 291.358 106.182
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
319.246 123.729 160.277 21.188
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.376.768 202.679 484.602 69.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
491.679 118.600 178.786 40.759
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
885.089 84.079 305.816 28.930
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.257 42 939 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.277.204 -529.398 -996.955 -192.527
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.941.841 -478.664 -799.994 -175.243
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-194.459 -30.139 -99.232 -10.614
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.995 0 -1.995 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.712 -1.914 -535 -598
Diğer Faiz Giderleri
-137.197 -18.681 -95.199 -6.072
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.107.828 935.944 826.949 312.090
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
53.561 28.457 24.865 21.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
69.638 41.607 31.077 23.441
Gayri Nakdi Kredilerden
31.645 7.236 12.919 4.200
Diğer
37.993 34.371 18.158 19.241
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.077 -13.150 -6.212 -2.420
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-16.077 -13.150 -6.212 -2.420
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 27.290 58.477 23.746 42.752
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 18.029 111.392 38.816 -6.819
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
45.241 61.441 33.452 -56.053
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
306.693 35.848 151.200 34.981
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-333.905 14.103 -145.836 14.253
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 116.686 43.822 43.031 12.383
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.323.394 1.178.092 957.407 381.427
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -363.015 -202.398 -207.420 -33.436
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -134.770 -29.934 -43.457 -7.088
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-155.660 -72.198 -64.021 -24.597
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -73.835 -42.405 -31.225 -16.657
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.596.114 831.157 611.284 299.649
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.596.114 831.157 611.284 299.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -426.149 -176.611 -180.752 -53.320
Cari Vergi Karşılığı
-513.230 -240.142 -213.207 -96.846
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -43 134 -43
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
87.081 63.574 32.321 43.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.169.965 654.546 430.532 246.329
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.169.965 654.546 430.532 246.329
Grubun Karı (Zararı)
1.169.965 654.546 430.532 246.329
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00584980 0,00409090 0,00215270 0,00153960
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074890
BIST