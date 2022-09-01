***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın, 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Raporu'na Banka'nın web sitesinden, takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz:https://kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/cevreci-kalkinma/cevresel-ve-sosyal-politikalarSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059414BIST