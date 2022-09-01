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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor

01.09.2022 18:15
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )

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Entegre Rapor

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Açıklamalar

Bankamızın, 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) onaylı Entegre Raporu'na Banka'nın web sitesinden, takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz:
 https://kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/cevreci-kalkinma/cevresel-ve-sosyal-politikalar
 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059414


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 112.693.969 % 10,00  
SMRTG 41,18 532.088.587 % 9,99  
EGGUB 307,30 143.488.888 % 9,99  
OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.846.567 % 9,99  
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Dolar 18,2007 18,2130 % 0,15  
Euro 18,1396 18,1595 % -0,75  
Sterlin 20,9420 21,0471 % -0,65  
Frank 18,4298 18,5408 % -0,54  
Riyal 4,8304 4,8546 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -13,92  
Altın Gr. 991 991 -9,78  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.671 6.739 -35,00  
Yarım 3.250 3.295 -17,00  
Çeyrek 1.630 1.647 -8,00  
Gümüş.Ons 17,82 17,84 -0,17  
Gümüş Gr. 10,34 10,36 -0,18  
B. Petrol 93,12 93,12 -2,52  
Seans Raporu 18:05
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