***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait yıllık Entegre Raporumuzu daha önce Türkçe olarak yayımlamıştık. Raporun İngilizce versiyonu da tamamlanmıştır. İngilizce raporumuz ilişikte PDF dosyası olarak sunulmaktadır. 2021 Entegre Raporu'na ayrıca Banka'nın internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086929BIST