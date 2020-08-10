***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2020 17:29
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 31 numaralı maddenin eklenmesi 06.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 07.08.2020 tarih ve 10133 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren Yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
31 06/08/2020 07/08/2020 10133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867299
BIST
17:151.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:157,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:158,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:15480,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,22
|Açılış
|: 480,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.781.710
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|281.811
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.069.780
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.011.574
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,99
|2.354.671.377
|% 7,15
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|GARAN
|6,59
|817.801.083
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,72
|441.321.194
|% 2,26
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,37
|185.990.378
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5207
|9,5685
|% 0,36
|
|Frank
|7,9453
|7,9932
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|12,16
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.192
|3.274
|-25,90
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-12,53
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,22
|
|B. Petrol
|45,07
|45,07
|0,67
|