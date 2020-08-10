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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

10.08.2020 17:29
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Bankamız Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 31 numaralı maddenin eklenmesi 06.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 07.08.2020 tarih ve 10133 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren Yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
31 06/08/2020 07/08/2020 10133



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867299


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FADE 3,19 281.811 % 10,00  
IZTAR 4,40 614.619 % 10,00  
POLTK 169,40 844.111 % 10,00  
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Sterlin 9,5207 9,5685 % 0,36  
Frank 7,9453 7,9932 % -0,16  
Riyal 1,9387 1,9484 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.047 2.047 12,16  
Altın Gr. 480 480 3,19  
Cumhuriyet 3.212 3.260 -24,00  
Tam 3.192 3.274 -25,90  
Yarım 1.543 1.584 -12,53  
Çeyrek 774 792 -6,26  
Gümüş.Ons 29,22 29,25 0,93  
Gümüş Gr. 6,86 6,87 0,22  
B. Petrol 45,07 45,07 0,67  
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