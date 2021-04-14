***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 14:11
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 numaralı maddesinin tadili 14.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 14.04.2021 tarih ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren Yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/04/2021 14/04/2021 10309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927893
BIST
15:281.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,06
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:288,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:289,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:28454,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 454,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DITAS
|14,66
|3.194.472
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.479.881
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.064.291
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|672.137.818
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.429.967
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.775.007
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|76.950.547
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.557.993
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.804.693
|% -9,98
|
|GARAN
|6,89
|1.077.724.062
|% 2,84
|
|EREGL
|17,13
|942.867.531
|% 0,23
|
|SASA
|46,54
|672.137.818
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|508.820.670
|% -0,54
|
|SISE
|7,33
|431.374.111
|% 2,09
|
|GARAN
|6,89
|1.077.724.062
|% 2,84
|
|DOHOL
|3,22
|413.148.549
|% 3,87
|
|YKBNK
|2,14
|275.886.421
|% 2,88
|
|IHLAS
|0,66
|83.299.446
|% 3,13
|
|TSKB
|1,32
|152.054.751
|% 2,33
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0832
|8,0888
|% -0,21
|
|Euro
|9,6755
|9,6830
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,1179
|11,1736
|% 0,04
|
|Frank
|8,7518
|8,8045
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1552
|2,1660
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|0,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|-26,00
|
|Tam
|2.994
|3.070
|-23,66
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-11,44
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|1,14
|