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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

27.02.2023 19:13
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/02/2023
Karar Sayısı
2023-04-08/053
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Bankamızın 2022 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ekte verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117313


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BFREN 5.237,10 108.735.141 % 10,00  
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AKSA 94,10 994.222.737 % 9,99  
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Altın Gr. 1.105 1.105 5,80  
Cumhuriyet 7.466 7.579 0,00  
Tam 7.522 7.581 -43,00  
Yarım 3.675 3.710 -21,00  
Çeyrek 1.837 1.855 -10,00  
Gümüş.Ons 20,69 20,71 -0,07  
Gümüş Gr. 12,57 12,59 -0,02  
B. Petrol 82,04 82,04 -0,78  
Seans Raporu 18:05
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