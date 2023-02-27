***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/02/2023Karar Sayısı2023-04-08/053SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankamızın 2022 Yılı Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117313BIST