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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.03.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.03.2020
Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,
11 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827179


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Riyal 1,6461 1,6543 % 0,64  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 328 328 1,67  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,01  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,22 36,22 -1,00  
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