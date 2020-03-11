***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Tarihi 03.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,10 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,11 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,13 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827179BIST