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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 12:58
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 10.07.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve E.4868 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 04.05.2020 tarih ve E.4352 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izin yazısına istinaden, Banka Esas Sözleşmesi'ne 31 numaralı Bağış ve Yardımlar Maddesinin eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
11 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,
12 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,
13 - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 10.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:
1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.
3.2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.
4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalar onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.
7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.
9. Banka Esas Sözleşmesi'ne 31 numaralı Bağış ve Yardımlar Maddesinin eklenmesi onaylanmıştır.
10.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2020 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
11.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Bağış ve Yardımlar Politikası onaylanmıştır.
12. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.
13. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 10.07.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865872


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KLGYO 8,71 38.038.622 % 9,97  
ULUUN 10,71 222.081.601 % 9,96  
ERSU 4,42 31.574.905 % 9,95  
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Altın Gr. 483 483 21,71  
Cumhuriyet 3.203 3.339 244,50  
Tam 3.299 3.455 271,30  
Yarım 1.601 1.674 120,20  
Çeyrek 803 842 64,00  
Gümüş.Ons 28,28 28,31 1,34  
Gümüş Gr. 6,62 6,62 0,51  
B. Petrol 45,59 45,59 0,40  
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