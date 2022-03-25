***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 25.03.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı KararlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 03.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,11 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.3.2021 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamalar onaylanmıştır.5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2022 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25032022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 22032022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013032BIST