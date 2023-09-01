***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.07.2023Genel Kurul Tarihi 04.08.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok Apt. No:10 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,11 - Banka Yönetim Kurulu'nun Depreme ilişkin Bağış Kararı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 04.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.3.2022 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.4. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır.5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.6. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2023 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.11. Banka Yönetim Kurulu'nun Depreme ilişkin Bağış Kararı onaylanmıştır.Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.09.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarBankamızın 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 01.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile dair ilanlar 01.09.2023 tarih ve 10905 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190896BIST