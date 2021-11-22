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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.11.2021 15:42
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakların tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurt dışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Bankamızın ihraççı olarak yer alacağı borçlanma araçları ile ilgili olarak BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer tüm Türk ya da yabancı kurum ve kuruluşlar ile ilgili başvuruların yapılması, izinlerin alınması, yasal formalitelerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ihraç ile ilgili tüm konularda Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978965


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