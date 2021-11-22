***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.11.2021 15:42
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakların tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurt dışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Bankamızın ihraççı olarak yer alacağı borçlanma araçları ile ilgili olarak BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer tüm Türk ya da yabancı kurum ve kuruluşlar ile ilgili başvuruların yapılması, izinlerin alınması, yasal formalitelerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ihraç ile ilgili tüm konularda Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978965
BIST
18:051.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 29,08
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
18:0512,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 11,65%
|| 1,3292
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
18:0514,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 11,95%
|| 1,5320
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
18:05731,48
En Yüksek
|Değişim
|: 10,44%
|| 69,13
|Açılış
|: 731,44
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|12.111,00
|1.150.545
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|862.170
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.866.951
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.677.136
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.895.090
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|118.321.637
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|828.232.335
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|75.115.911
|% -9,94
|
|SUMAS
|86,05
|396.473
|% -9,85
|
|IHGZT
|0,75
|39.983.928
|% -9,64
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|SISE
|11,95
|3.290.048.543
|% 6,60
|
|THYAO
|18,72
|2.758.279.276
|% 6,18
|
|EREGL
|23,08
|2.145.753.061
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,44
|1.953.484.970
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,71
|3.901.038.199
|% 4,69
|
|ODAS
|1,59
|664.142.212
|% -3,05
|
|GARAN
|11,57
|4.678.835.331
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,17
|740.768.592
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6391
|12,7354
|% 11,65
|
|Euro
|14,2493
|14,3545
|% 11,95
|
|Sterlin
|16,9589
|17,0439
|% 11,35
|
|Frank
|13,6050
|13,6870
|% 11,72
|
|Riyal
|3,3853
|3,4023
|% 11,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-19,40
|
|Altın Gr.
|741
|741
|78,87
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,80
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
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17:59
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17:59
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında