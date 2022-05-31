***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sürdürülebilir temada Tahvil ve Diğer Borçlanma Aracı İhracı için Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Yurt dışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek toplamda azami 400 Milyon ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, yeşil ve sürdürülebilir temada tahvil, bono ve benzeri borçlanma araçlarının ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurt dışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Bankamızın ihraççı olarak yer alacağı yeşil ve sürdürülebilir nitelikte borçlanma ihraçları ile ilgili olarak BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer tüm Türk ya da yabancı k Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033666BIST