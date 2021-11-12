***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
12.11.2021 10:34
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan ( bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile 2.000.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 12.11.2021 tarihinde Taslak İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname-1 ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977276
BIST
10:481.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 11,39
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:489,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:4811,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0238
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:48593,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 593,19
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,17
|11.865.048
|% 8,26
|
|BRSAN
|26,64
|38.747.666
|% 7,77
|
|ATATP
|56,75
|39.199.296
|% 7,08
|
|OYLUM
|9,46
|15.655.163
|% 6,89
|
|KZBGY
|32,02
|7.896.132
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,67
|142.298.053
|% -9,37
|
|ADESE
|1,26
|195.079.452
|% -6,67
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,44
|22.700.929
|% -5,43
|
|PETKM
|7,49
|860.860.330
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,54
|259.301.061
|% 1,62
|
|THYAO
|17,94
|258.318.033
|% 1,24
|
|GARAN
|10,65
|250.784.096
|% 0,47
|
|TUPRS
|156,10
|234.971.677
|% -0,26
|
|ADESE
|1,26
|195.079.452
|% -6,67
|
|PETKM
|7,49
|860.860.330
|% -2,09
|
|ODAS
|1,54
|103.649.298
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,12
|44.619.729
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,54
|259.301.061
|% 1,62
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9222
|9,9250
|% 0,22
|
|Euro
|11,3611
|11,3723
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2648
|13,3313
|% 0,51
|
|Frank
|10,7442
|10,8089
|% 0,38
|
|Riyal
|2,6421
|2,6553
|% 0,34
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,56
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,64
|
Seans Raporu
10:47
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11:00PRKAB
Yüzde 4.65 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 217 adet işlem
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10:58ATATP
Yüzde 7.08 oranında artışla 56.75 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 642 adet işlem
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10:57XU100
Endeks 1, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 4, 210.00 milyon TL de
-
10:55OZRDN
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 268, 215 adet işlem
-
10:54OZRDN
Yüzde 7.67 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 574 adet işlem