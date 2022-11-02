Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

02.11.2022 13:54
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın mevcut 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL (%25,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 2.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 02.11.2022 tarihinde Taslak İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname-1 ekte verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076176


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:234.090
Değişim :  0,87% |  35,35
Açılış :  4.059  
Önceki Kapanış :  4.055  
En Yüksek
4.099 En Düşük
4.040
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 85,25 90.256.149 % 10,00  
NTGAZ 35,88 184.007.209 % 9,99  
VAKKO 37,26 13.890.193 % 9,98  
AFYON 6,98 143.069.524 % 9,92  
MNDTR 25,06 225.867.788 % 9,72  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Dolar 18,6201 18,6232 % 0,20  
Euro 18,4327 18,4481 % 0,48  
Sterlin 21,3311 21,4381 % 0,21  
Frank 18,6117 18,7238 % 0,50  
Riyal 4,9397 4,9645 % 0,13  
daha fazla
15:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 8,90  
Altın Gr. 992 992 6,51  
Cumhuriyet 6.643 6.743 54,00  
Tam 6.672 6.724 29,00  
Yarım 3.251 3.287 14,00  
Çeyrek 1.631 1.643 8,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,86 0,21  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,12  
B. Petrol 94,84 94,84 0,19  
Seans Raporu 15:22
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru