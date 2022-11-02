***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
02.11.2022 13:55
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Bankamızın mevcut 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000,-TL (%25,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 2.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 500.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 02.11.2022 tarihinde Taslak İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname-2 ekte verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076178
BIST
14:024.097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 42,51
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
14:0218,6224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
14:0218,4543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
14:02990,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,47
|Açılış
|: 990,70
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,95
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ERCB
|85,25
|81.508.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|182.212.061
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.628.665
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|141.850.474
|% 9,92
|
|MZHLD
|151,80
|29.365.000
|% 9,76
|
|ORMA
|60,30
|255.425
|% -7,30
|
|LIDER
|44,78
|41.166.133
|% -7,21
|
|YAPRK
|48,80
|27.193.445
|% -6,87
|
|ERBOS
|161,30
|206.780.543
|% -6,76
|
|KUVVA
|37,28
|777.123
|% -6,57
|
|ASELS
|34,72
|3.878.260.746
|% 4,14
|
|THYAO
|101,70
|3.455.218.998
|% -0,68
|
|SASA
|127,00
|2.320.750.284
|% -3,42
|
|ODAS
|8,43
|1.529.288.103
|% 7,53
|
|TUPRS
|397,00
|1.478.758.560
|% 1,79
|
|EKGYO
|4,59
|1.120.409.163
|% 1,77
|
|ODAS
|8,43
|1.529.288.103
|% 7,53
|
|TSKB
|3,07
|418.052.722
|% 3,37
|
|SKBNK
|2,02
|273.174.494
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,02
|123.176.186
|% 3,03
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6113
|18,6224
|% 0,20
|
|Euro
|18,4412
|18,4543
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,3619
|21,4690
|% 0,35
|
|Frank
|18,5970
|18,7091
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,95
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|47,00
|
|Tam
|6.661
|6.713
|18,00
|
|Yarım
|3.245
|3.282
|9,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,03
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|-0,26
|
Seans Raporu
14:02
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14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, TCELL
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14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 31 artarak (% 0.96 ) 3, 603
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14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, VAKKO, AFYON, NTGAZ, KERVN
-
14:17
KMPUR, KRONT, ERCB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:17
SASA, PAMEL, LIDER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında