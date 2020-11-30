***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL' den 1.600.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 750.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2020 tarih ve 74/1432 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı İzahname' nin 99-165 numaralı sayfaları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890441BIST