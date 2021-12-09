***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.12.2021 16:51
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL' ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih ve 64/1778 sayılı toplantısında onaylanan İzahname 1/2 ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982442
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0999
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0670
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05787,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,84
|Açılış
|: 787,72
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|11,44
|45.735.019
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|122.203.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|60,55
|5.222.438
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.362.639
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.744.802
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.824.242
|% -9,95
|
|THYAO
|22,14
|4.908.264.048
|% 8,64
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|ASELS
|24,84
|3.095.632.406
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.280.924.575
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,60
|1.744.286.786
|% -0,83
|
|KRDMD
|10,52
|4.064.631.452
|% 6,48
|
|SISE
|15,44
|4.885.694.961
|% 3,69
|
|GARAN
|11,87
|3.218.092.166
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7802
|13,7835
|% 0,70
|
|Euro
|15,5818
|15,6101
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,1487
|18,2397
|% 0,70
|
|Frank
|14,8499
|14,9394
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6649
|3,6833
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-10,58
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,40
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS