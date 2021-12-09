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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

09.12.2021 16:51
***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Bankamız çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL' ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih ve 64/1778 sayılı toplantısında onaylanan İzahname 1/2 ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982442


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