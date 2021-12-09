***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.12.2021 16:52
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000 TL (%6,25) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.600.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL' ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 400.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarih ve 64 /1778 sayılı toplantısında onaylanan İzahname 2/2 ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982443
BIST
17:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 46,01
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.052
En Düşük
2.010
17:0513,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1062
|Açılış
|: 13,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:0515,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0773
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:05787,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,61
|Açılış
|: 787,26
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:03
|NIBAS
|11,44
|45.235.194
|% 10,00
|
|FLAP
|2,86
|121.618.916
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.289.800
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.027.072
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.388.741
|% -9,95
|
|YKBNK
|3,64
|1.582.942.700
|% 0,28
|
|TAVHL
|40,38
|1.143.451.296
|% 4,88
|
|EKGYO
|2,54
|1.132.545.955
|% 0,00
|
|BIMAS
|75,15
|808.854.080
|% -1,31
|
|TKFEN
|23,30
|687.042.352
|% 6,01
|
|EKGYO
|2,54
|1.132.545.955
|% 0,00
|
|ODAS
|1,65
|197.069.295
|% 0,61
|
|PEKGY
|1,06
|117.311.204
|% -7,02
|
|HLGYO
|2,79
|129.150.986
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,81
|36.647.494
|% -3,57
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7863
|13,7938
|% 0,78
|
|Euro
|15,6069
|15,6235
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,1781
|18,2693
|% 0,87
|
|Frank
|14,8921
|14,9818
|% 0,63
|
|Riyal
|3,6688
|3,6872
|% 1,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-9,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,89
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.194
|5.325
|16,84
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,14
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,93
|