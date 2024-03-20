***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
20.03.2024 15:04
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 3.000.000.000 TL (%120,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'den 5.500.000.000 TL' ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 3.000.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 15/419 sayılı toplantısında onaylanan izahname (2/2) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260548
BIST
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16:509.006
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 75,65
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.010
16:5032,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0436
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:5035,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0230
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:502.244,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,27
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:48
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.870.860
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.679.295
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.479.263
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.408.866
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|31.124.224
|% -9,97
|
|SRVGY
|273,75
|49.930.148
|% -9,95
|
|THYAO
|279,00
|5.875.676.822
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|MIATK
|75,15
|4.200.587.976
|% 5,55
|
|TUPRS
|173,00
|3.341.348.794
|% -0,40
|
|KCHOL
|186,70
|3.231.368.108
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,60
|2.018.877.807
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,75
|3.097.655.305
|% 0,94
|
|ISCTR
|10,91
|2.921.741.234
|% 1,30
|
|YKBNK
|24,54
|5.720.064.455
|% 3,90
|
|CEMAS
|4,86
|603.133.033
|% -10,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3848
|32,3891
|% 0,13
|
|Euro
|35,1680
|35,1826
|% -0,02
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|895,84
|897,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,14
|1.000,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,23
|86,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,30
|2.153,59
|% 0,66
|