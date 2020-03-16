***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
16.03.2020 15:12
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası'nın ekte verilen şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829340
BIST
15:1888.942
En Yüksek
|Değişim
|: -6,97%
|| -6.663,28
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:186,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,4010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4028
En Düşük
6,2780
15:187,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1281
|Açılış
|: 7,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:18303,83
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -7,56
|Açılış
|: 303,83
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|74.959.142
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|10.638.393
|% 6,60
|
|VKING
|3,74
|7.755.531
|% 4,76
|
|YAPRK
|6,34
|659.269
|% 4,45
|
|RHEAG
|1,26
|2.598.756
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.191.431
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.235.798
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.436.997
|% -10,00
|
|AVISA
|12,69
|306.690
|% -10,00
|
|ASELS
|23,34
|491.550.057
|% -8,33
|
|THYAO
|8,44
|411.574.065
|% -7,66
|
|GARAN
|8,34
|355.966.011
|% -7,44
|
|ECILC
|3,74
|192.743.709
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,08
|135.829.591
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.038.618
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|60.798.169
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|135.829.591
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|63.245.486
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|104.490.831
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8931
|% 1,37
|
|Frank
|6,7648
|6,8055
|% 2,09
|
|Riyal
|1,7001
|1,7086
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.476
|-54,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.039
|2.094
|-29,86
|
|Yarım
|986
|1.013
|-14,44
|
|Çeyrek
|494
|506
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|12,75
|12,80
|-1,95
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,50
|30,50
|-3,35
|