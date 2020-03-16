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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

16.03.2020 15:12
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***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu Kararı ile  Kar Dağıtım Politikası'nın ekte verilen şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829340


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Riyal 1,7001 1,7086 % 1,12  
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Altın Gr. 302 302 -9,10  
Cumhuriyet 2.044 2.075 -37,00  
Tam 2.039 2.094 -29,86  
Yarım 986 1.013 -14,44  
Çeyrek 494 506 -7,22  
Gümüş.Ons 12,75 12,80 -1,95  
Gümüş Gr. 2,57 2,58 -0,43  
B. Petrol 30,50 30,50 -3,35  
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