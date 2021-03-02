***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 15:51
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin BDDK ve SPK Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili onayı için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914491
BIST
15:521.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:527,3310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:528,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0330
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:52407,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,57
|Açılış
|: 407,82
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:50
|AYEN
|8,91
|77.787.745
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.319.992
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,83
|4.209.104.178
|% 7,46
|
|SISE
|7,72
|1.602.822.401
|% 1,71
|
|KOZAL
|132,30
|1.449.780.982
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.316.824.010
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,83
|1.157.073.472
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,35
|801.973.032
|% 0,00
|
|THYAO
|14,83
|4.209.104.178
|% 7,46
|
|PETKM
|5,59
|1.316.824.010
|% 3,90
|
|SISE
|7,72
|1.602.822.401
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,38
|280.039.935
|% -1,43
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3256
|7,3298
|% 0,46
|
|Euro
|8,8137
|8,8223
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,44
|
|Frank
|7,9479
|7,9957
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9467
|1,9565
|% 0,40
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 85 artarak (% 0.67 ) 1, 620
-
16:02ERSU
Yüzde 5.86 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 804, 563 adet işlem
-
16:01SEKFK
Yüzde 8.90 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 852, 568 adet işlem
-
16:00PGSUS
Yüzde 4.24 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 898, 645 adet işlem
-
15:59KARSN
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 271, 339 adet işlem