***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2021 10:45
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK ve BDDK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916775
BIST
11:341.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:347,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:349,0616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:34419,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,94
|Açılış
|: 419,28
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:34
|TRILC
|14,64
|319.943
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.829.543
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.151.260
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.692.591
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,96
|668.915.694
|% 4,07
|
|PETKM
|6,30
|513.840.036
|% 0,96
|
|GARAN
|8,99
|467.277.689
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,49
|401.870.152
|% 1,49
|
|KRVGD
|18,98
|298.853.012
|% 7,90
|
|PETKM
|6,30
|513.840.036
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,39
|167.818.181
|% -0,42
|
|ODAS
|3,94
|267.386.516
|% 0,51
|
|TSKB
|1,72
|101.709.164
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,49
|401.870.152
|% 1,49
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6133
|7,6163
|% 0,12
|
|Euro
|9,0555
|9,0616
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,5591
|10,6121
|% 0,09
|
|Frank
|8,1717
|8,2209
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0270
|2,0371
|% 0,13
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
|
Seans Raporu
11:34
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11:46KRVGD
Yüzde 7.96 oranında artışla 18.99 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 922, 890 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 717.00 milyon TL de
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11:45EUYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 024 adet işlem
-
11:44PKENT
Yüzde 5.22 oranında artışla 2, 400.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 053 adet işlem
-
11:42KRVGD
Yüzde 8.02 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 454, 945 adet işlem