***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 16:46
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, Onaylı Tadil Metni ekte verilmektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919757
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 0,7092
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 10,84%
|| 0,9313
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05442,82
En Yüksek
|Değişim
|: 9,38%
|| 37,99
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.432
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.522.785
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.512.100
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|ADESE
|2,70
|9.697.112
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|1.767.570
|% -10,00
|
|ALKA
|16,47
|3.834.659
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|30.772.129
|% -10,00
|
|BFREN
|1.020,10
|13.881.549
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.233.058
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.648.412
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.515.439
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.385.804
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9223
|% 9,83
|
|Euro
|9,4332
|9,5216
|% 10,84
|
|Sterlin
|10,9434
|10,9983
|% 9,73
|
|Frank
|8,5430
|8,5945
|% 10,49
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,18
|
|Altın Gr.
|441
|441
|36,09
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,45
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK