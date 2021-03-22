***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanının güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, Onaylı Tadil Metni ekte verilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919757BIST