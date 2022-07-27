***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 09:56
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings tarafından, Bankamız kredi derecelendirme notu B ve görünüm negatif olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047941
BIST
10:022.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.551
10:0217,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
10:0218,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
10:02988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,09
|Açılış
|: 988,16
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BRKO
|2,25
|1.992.868
|% 9,76
|
|EMNIS
|36,24
|335.220
|% 9,75
|
|SERVE
|33,90
|309.846
|% 7,96
|
|YEOTK
|89,90
|2.545.788
|% 6,26
|
|QNBFB
|37,50
|221.063
|% 5,16
|
|KLRHO
|14,50
|592.992
|% -9,99
|
|SUMAS
|69,95
|13.990
|% -3,52
|
|PEGYO
|2,49
|25.657
|% -2,35
|
|ARCLK
|65,10
|4.783.613
|% -1,81
|
|OTTO
|34,10
|23.870
|% -1,73
|
|YKBNK
|4,81
|32.271.863
|% 1,26
|
|TSKB
|2,56
|25.087.887
|% 2,40
|
|THYAO
|49,26
|24.699.752
|% 0,53
|
|EKGYO
|3,21
|23.543.109
|% 0,63
|
|TUPRS
|259,40
|15.103.824
|% 0,62
|
|TSKB
|2,56
|25.087.887
|% 2,40
|
|ADESE
|0,80
|6.613.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|23.543.109
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,81
|32.271.863
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,56
|5.250.840
|% 1,30
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8757
|17,8854
|% 0,15
|
|Euro
|18,1467
|18,1674
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4607
|21,5683
|% 0,20
|
|Frank
|18,4902
|18,6016
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7441
|4,7679
|% 0,14
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,64
|
|Altın Gr.
|987
|988
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|