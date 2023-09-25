***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 11:12
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın görünümünü negatiften durağana yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197040
BIST
'
12:138.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 173,52
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.216
12:1327,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0692
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:1328,9356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:131.681,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.681,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:13
|NATEN
|313,60
|155.065.823
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|818.616.387
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|ATAGY
|9,57
|21.054.731
|% -4,30
|
|EUKYO
|10,39
|5.843.029
|% -4,24
|
|TMPOL
|52,90
|22.109.668
|% -3,99
|
|EREGL
|45,38
|4.782.891.821
|% 4,85
|
|TUPRS
|162,80
|3.677.180.680
|% 5,65
|
|THYAO
|229,20
|3.333.739.660
|% 1,37
|
|KRDMD
|29,52
|3.261.041.857
|% 7,27
|
|KONTR
|345,80
|3.082.028.851
|% 8,20
|
|ZOREN
|5,04
|749.765.343
|% 3,49
|
|EKGYO
|8,11
|1.109.696.671
|% 2,53
|
|ISCTR
|25,18
|2.983.926.362
|% 1,12
|
|ADESE
|2,66
|306.202.049
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|136.247.894
|% 5,22
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2052
|27,2110
|% 0,25
|
|Euro
|28,9257
|28,9356
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,1465
|33,3127
|% 0,08
|
|Frank
|29,7796
|29,9590
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|1,15
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|4,00
|
|Tam
|11.113
|11.186
|-4,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,52
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,42
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 26 artarak (% 1.97 ) 8, 610
-
12:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, TUPRS, THYAO
-
12:28XU100
Endeks 8, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 63, 180.00 milyon TL de
-
12:28NATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 313.60 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 299 adet işlem
-
12:27AYGAZ
Yüzde 8.85 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 443 adet işlem