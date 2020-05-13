***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
13.05.2020 17:19
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul (Bina)
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Maltepe Mahallesi, 1249 ada, 22 parsel, Arsa Yüzölçümü: 1.454 m², Toplam inşaat alanı: 7.373 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
33.440.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,10
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3,93
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,16
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
35,99
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,26
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.05.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulu nakte dönüştürerek likidite yaratmak- Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
26.716.181 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.02.2020- 2020B37
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
33.440.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar
Bu açıklamaya konu işleme ilişkin olarak, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarih ve 2020-03-04/053 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu erteleme kararı, işlemin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı gerektirmesi nedeniyle yönetim kurulu kararının alındığı aşamada kesinlik taşımadığı dikkate alınarak yatırımcılar nezdinde oluşabilecek yanlış ve yanıltıcı izlenimlerin önüne geçmek ve henüz kesinlik taşımayan satış haberinin Bankamızın meşru çıkarlarına zarar verme ihtimalini engellemek amacıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844745
BIST