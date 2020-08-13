***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkul (Bina)Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay mahallesi, 1163 ada, 3 parsel / Arsa Yüz Ölçümü: 1.270m² / Toplam İnşaat Alanı: 8.055 m²Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli32.268.640,74 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 0,10Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 3,80Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,15Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 39,64Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 4,11Satış KoşullarıDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.08.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak - OlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı20.466.812,27 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafT.C. Çevre ve Şehircilik BakanlığıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar YaklaşımıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.02.2020 / 2020B36Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar32.220.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştir.AçıklamalarBu açıklamaya konu işleme ilişkin olarak, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 2020-08-17/107 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu erteleme kararı, işlemin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı gerektirmesi nedeniyle yönetim kurulu kararının alındığı aşamada kesinlik taşımadığı dikkate alınarak yatırımcılar nezdinde oluşabilecek yanlış ve yanıltıcı izlenimlerin önüne geçmek ve henüz kesinlik taşımayan satış haberinin Bankamızın meşru çıkarlarına zarar verme ihtimalini engellemek amacıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868758BIST