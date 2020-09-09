***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
09.09.2020 16:27
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
2+1 Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Orman Çiftliği / 1.098 m² arsa yüz ölçümü / 95 m² brüt alanlı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
400.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,05%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,49%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,05%
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.09.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakde dönüştürerek likidite yaratmak- Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
203.869,08 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Vildan ÇALIŞKAN
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
02.01.2020 / 2019_KYB_0002
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
285.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleşmiştir.
Açıklamalar
İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Özel Durumlar Rehberi'nin 5.6.no'lu Maddi Duran Varlıklar ile İlgili İşlemler başlıklı maddesinin 2. fıkrasına dayanarak yapılmaktadır. Toplam satış tutarı Maddi Duran Varlık Toplam Net Değeri'nin %10'u sınırına 09.09.2020 tarihinde ulaşmıştır. Bu tutara birden fazla maddi duran varlık satışı ile ulaşıldığından, tutara dahil tüm satışlar ayrı ayrı açıklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874162
BIST