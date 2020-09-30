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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.09.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
3+1 Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Orman Çiftliği / 1.581 m² arsa yüz ölçümü / 108 m² brüt alanlı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
380.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,04%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamı



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 442.664.641 % 10,00  
DURDO 23,76 12.650.276 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.517.680 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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16:22 Alış Satış %  
Dolar 7,7703 7,7739 % -0,55  
Euro 9,0889 9,0997 % -0,86  
Sterlin 9,9634 10,0133 % -0,48  
Frank 8,3999 8,4505 % -0,74  
Riyal 2,0667 2,0771 % -0,46  
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16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 -5,64  
Altın Gr. 474 474 -2,22  
Cumhuriyet 3.139 3.186 -15,00  
Tam 3.126 3.205 -15,68  
Yarım 1.511 1.550 -7,58  
Çeyrek 758 775 -3,79  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,29  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,08  
B. Petrol 41,38 41,38 -0,18  
Seans Raporu 16:22
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