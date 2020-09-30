***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
30.09.2020 16:20
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
3+1 Mesken
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Orman Çiftliği / 1.581 m² arsa yüz ölçümü / 108 m² brüt alanlı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
380.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,00%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,04%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamı
16:241.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:247,7710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:249,0936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0851
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
16:24473,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,34
|Açılış
|: 473,20
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.664.641
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.650.276
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.451.326
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|SISE
|7,44
|4.074.415.890
|% 0,68
|
|KARSN
|3,13
|873.706.838
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,33
|677.648.366
|% 1,52
|
|GARAN
|7,03
|1.220.993.393
|% 1,88
|
|ASELS
|19,13
|2.744.069.373
|% 2,79
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7703
|7,7739
|% -0,55
|
|Euro
|9,0889
|9,0997
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,9634
|10,0133
|% -0,48
|
|Frank
|8,3999
|8,4505
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% -0,46
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-5,64
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.139
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.126
|3.205
|-15,68
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-7,58
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,38
|41,38
|-0,18
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:32OLMIP
Yüzde 8.55 oranında artışla 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 014 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 6 artarak (% 1.32 ) 1, 274
-
16:31XU100
Endeks 1, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 18, 970.00 milyon TL de
-
16:30KARSN
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 756, 647 adet işlem
-
16:27RTALB
Yüzde 5.01 oranında artışla 46.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 342, 146 adet işlem