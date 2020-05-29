***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 12:02
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca kurulan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, Ticaret Siciline tescili gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847622
BIST
13:18105.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -289,44
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:186,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:187,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0582
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6055
En Düşük
7,5388
13:18379,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,64
|Açılış
|: 379,07
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,27
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.314.521
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|18.311.919
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.675.146
|% 9,58
|
|MARKA
|1,55
|13.738.378
|% 8,39
|
|JANTS
|74,25
|11.265.379
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.389.544
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|654.294
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.309.194
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.015.576.258
|% 1,16
|
|THYAO
|12,44
|602.964.972
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,23
|397.444.388
|% 4,53
|
|ASELS
|30,20
|316.042.909
|% 0,47
|
|TUKAS
|8,83
|303.037.337
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,45
|188.878.292
|% 0,69
|
|GARAN
|7,87
|1.015.576.258
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,23
|397.444.388
|% 4,53
|
|TSKB
|1,06
|93.926.701
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|77.371.758
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3787
|8,4208
|% 0,12
|
|Frank
|7,0734
|7,1161
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8125
|1,8216
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,30
|
|Tam
|2.530
|2.557
|7,10
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|