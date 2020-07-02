***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 16:27
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulu, Bankamıza COVID etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon USD tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854119
BIST
17:44116.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.628,39
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:446,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:447,7016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:44391,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,85
|Açılış
|: 391,78
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|51.469.996
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|188.255.361
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.694.821
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.087.240
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|400.383.854
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|ULAS
|5,06
|5.384.353
|% -6,64
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|CEOEM
|4,35
|98.774.692
|% -4,61
|
|GARAN
|8,37
|1.212.041.924
|% 0,84
|
|ISFIN
|4,26
|969.706.604
|% 2,40
|
|KARSN
|3,29
|933.746.020
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,08
|879.814.204
|% 2,97
|
|THYAO
|12,24
|820.966.008
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,08
|879.814.204
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.134.597
|% 9,68
|
|KARSN
|3,29
|933.746.020
|% 7,87
|
|ALBRK
|1,77
|438.176.255
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,26
|745.989.429
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5323
|8,5751
|% 0,18
|
|Frank
|7,2229
|7,2664
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,81
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.634
|12,00
|
|Tam
|2.609
|2.622
|9,10
|
|Yarım
|1.267
|1.283
|4,40
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,41
|
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