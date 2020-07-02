***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAsya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulu, Bankamıza COVID etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon USD tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854119BIST