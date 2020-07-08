***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu ve Bankamızın yöneticisi olduğu 400 milyon TL büyüklüğündeki Bölgesel Kalkınma Fonu İç Tüzüğü tescil edilerek kurulmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatırımcı Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen faaliyetlerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856843BIST