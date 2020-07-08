***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 14:36
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu ve Bankamızın yöneticisi olduğu 400 milyon TL büyüklüğündeki Bölgesel Kalkınma Fonu İç Tüzüğü tescil edilerek kurulmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatırımcı Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856843
BIST
15:52119.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 154,29
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:526,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:527,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:52398,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,26
|Açılış
|: 398,23
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|25.034.263
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.308.807
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.146.585
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.094.061
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.274.089
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|9.977.408
|% -9,92
|
|SONME
|8,64
|19.048.326
|% -6,59
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|MARTI
|1,41
|25.447.618
|% -6,00
|
|FENER
|12,97
|82.821.402
|% -5,88
|
|EKGYO
|2,29
|2.130.823.589
|% 2,23
|
|SISE
|6,44
|1.333.263.144
|% -0,77
|
|KRDMD
|3,30
|1.127.993.059
|% 3,45
|
|GARAN
|8,19
|1.074.604.245
|% -1,56
|
|PETKM
|4,38
|968.866.306
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,29
|2.130.823.589
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,30
|1.127.993.059
|% 3,45
|
|PETKM
|4,38
|968.866.306
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,89
|417.434.298
|% 0,53
|
|SISE
|6,44
|1.333.263.144
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% 0,03
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|8,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.598
|14,30
|
|Tam
|2.654
|2.666
|14,70
|
|Yarım
|1.289
|1.304
|7,20
|
|Çeyrek
|645
|653
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,04
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|
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16:03MEPET
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