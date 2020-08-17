***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB)arasında covid 19 salgınının etkilerinin azaltılması için işletme sermayesi finansmanı amacıya T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında 300 milyon USD tutarında 3 yıl vadeli kredi anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869492BIST