KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Bağlı Ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin tasfiye sürecinden çıkarılarak, şirket faaliyetlerinin devam edebilmesi için Genel Kurulunun toplanmasına ve gerekli her türlü işlemin yapılmasının Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan ve/veya Tasfiye Memurlarından talep edilmesine,Faaliyetlerine devam etmesi halinde, şirketin faaliyet konusunun ve gerektiğinde unvan değişikliği de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi'nin yapacağı iş ve işlemleri kapsayacak şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna, T.C. Ticaret Bakanlığına, Ticaret Sicil Müdürlüklerine, Vergi Dairelerine vb. kurum ve kuruluşlara her türlü başvuruda bulunulmasına, bu kurum ve kuruluşlardan izin alınmasına ve bu kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü iş ve işlemi yapma hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869495