***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 18:21
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bağlı Ortaklığımız Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin tasfiye sürecinden çıkarılarak, şirket faaliyetlerinin devam edebilmesi için Genel Kurulunun toplanmasına ve gerekli her türlü işlemin yapılmasının Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan ve/veya Tasfiye Memurlarından talep edilmesine,
Faaliyetlerine devam etmesi halinde, şirketin faaliyet konusunun ve gerektiğinde unvan değişikliği de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi'nin yapacağı iş ve işlemleri kapsayacak şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna, T.C. Ticaret Bakanlığına, Ticaret Sicil Müdürlüklerine, Vergi Dairelerine vb. kurum ve kuruluşlara her türlü başvuruda bulunulmasına, bu kurum ve kuruluşlardan izin alınmasına ve bu kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü iş ve işlemi yapma hususunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869495
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0681
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 10,64
|Açılış
|: 470,75
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3938
|% 0,50
|
|Euro
|8,7661
|8,7820
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,6524
|9,7008
|% 0,57
|
|Frank
|8,1207
|8,1696
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9640
|1,9739
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,71
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,26
|