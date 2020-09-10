***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 09:46
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Dünya Bankası'ndan (IBRD) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edeceği 250 milyon ABD doları tutarındaki "Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi" kredi sözleşmesi 9 Eylül 2020 tarihinde imzalanmıştır.
Kredi, COVID-19'dan ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerine (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874314
BIST
11:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
11:007,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:008,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:00467,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,96
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TKURU
|333,30
|283.972
|% 10,00
|
|KONYA
|486,20
|11.619.395
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.581.571
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,51
|14.241.179
|% -6,77
|
|EUYO
|2,01
|9.433.635
|% -6,51
|
|NIBAS
|16,00
|148.629
|% -6,43
|
|PETKM
|4,39
|1.010.232.241
|% -2,66
|
|TUPRS
|82,55
|351.513.271
|% -2,71
|
|ZOREN
|2,93
|343.872.596
|% 1,38
|
|TSPOR
|7,80
|292.681.451
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|233.733.716
|% 9,83
|
|PETKM
|4,39
|1.010.232.241
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,49
|196.278.858
|% 7,97
|
|ZOREN
|2,93
|343.872.596
|% 1,38
|
|ALBRK
|1,51
|135.437.308
|% 3,42
|
|AKENR
|2,04
|120.391.569
|% -0,97
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4842
|7,4867
|% 0,02
|
|Euro
|8,8527
|8,8564
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7013
|9,7499
|% -0,07
|
|Frank
|8,1933
|8,2427
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9898
|1,9997
|% -0,06
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,34
|