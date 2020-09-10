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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.09.2020 09:46
GÜNCEL HABERLER



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın Dünya Bankası'ndan (IBRD) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin edeceği  250 milyon ABD doları tutarındaki "Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi" kredi sözleşmesi 9 Eylül 2020 tarihinde imzalanmıştır.
Kredi,  COVID-19'dan ekonomik olarak etkilenen veya pandemi koşullarına uyum sağlamaya çalışan küçük ve orta büyüklükteki özel sektör işletmelerine (KOBİ) finansmana erişim imkanı sağlanması amacıyla toptan bankacılık faaliyetleri çerçevesinde ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktoring şirketleri aracılığı ile kullandırılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874314


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KSTUR 125,40 208.666 % 10,00  
SUMAS 27,30 289.899 % 9,99  
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Altın Gr. 468 468 -0,79  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,95 26,98 0,00  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,00  
B. Petrol 40,45 40,45 -0,34  
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