***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 09:50
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burak DEDELER'in Bankamızdaki görevi son bulmuştur. Sayın Burak DEDELER, Bankamız iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890900
BIST
12:361.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,34
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:367,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:369,4504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0048
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:36459,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,29
|Açılış
|: 459,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:36
|KONYA
|1.172,60
|59.853.343
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.301.539
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|RODRG
|15,40
|5.622.696
|% -8,98
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|DOAS
|27,96
|13.309.241
|% -3,52
|
|CRFSA
|112,30
|7.447.268
|% -3,11
|
|THYAO
|12,58
|2.000.265.495
|% 0,64
|
|GARAN
|9,29
|1.170.777.433
|% 0,65
|
|SISE
|6,98
|888.153.990
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,04
|763.853.561
|% 2,02
|
|PETKM
|4,31
|643.441.096
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,17
|510.177.676
|% -0,91
|
|THYAO
|12,58
|2.000.265.495
|% 0,64
|
|KRDMD
|5,04
|763.853.561
|% 2,02
|
|PETKM
|4,31
|643.441.096
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,98
|400.345.942
|% -0,33
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8277
|7,8328
|% 0,02
|
|Euro
|9,4406
|9,4504
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,4253
|10,4776
|% -0,52
|
|Frank
|8,6577
|8,7099
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0806
|2,0911
|% -0,04
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|10,07
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|10,98
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,31
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,61
|47,61
|0,19
|