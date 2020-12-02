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***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2020 09:50



***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burak DEDELER'in Bankamızdaki görevi son bulmuştur. Sayın Burak DEDELER, Bankamız iştiraki olan  Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür  olarak atanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890900


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