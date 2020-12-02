***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Burak DEDELER'in Bankamızdaki görevi son bulmuştur. Sayın Burak DEDELER, Bankamız iştiraki olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890900BIST