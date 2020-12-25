***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 14:22
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu ve Bankamızın yöneticisi olduğu 350 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu İç Tüzüğü tescil edilerek kurulmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatırımcı Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894926
BIST
16:241.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:247,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:249,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:24458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KARTN
|94,05
|31.926.978
|% 10,01
|
|METUR
|17,71
|15.211.025
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.092.399
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.327.333
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.162.961
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.631.453
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.449.358
|% -9,98
|
|INVEO
|47,40
|104.999.807
|% -9,46
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,05
|1.800.974.369
|% -0,64
|
|KOZAL
|96,05
|1.624.346.646
|% 5,09
|
|KOZAA
|16,19
|1.110.280.625
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,66
|733.400.830
|% -0,80
|
|ECILC
|7,66
|682.800.401
|% -3,40
|
|SKBNK
|1,51
|407.625.020
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,14
|368.659.159
|% -0,47
|
|TSKB
|1,83
|298.435.880
|% -1,08
|
|KRDMD
|5,38
|581.382.903
|% 1,51
|
|SISE
|7,18
|682.765.235
|% 0,28
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|