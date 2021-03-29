***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için 170 milyon ABD Doları tutarında ve 12 yıl vadeli "Green III" kredi anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921369BIST