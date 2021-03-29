***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 11:25
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için 170 milyon ABD Doları tutarında ve 12 yıl vadeli "Green III" kredi anlaşması imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921369
BIST
12:181.390
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|: 1.393
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:18
|CMBTN
|337,20
|5.704.750
|% 9,98
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|GLRYH
|11,16
|17.379.766
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|31.136.876
|% 9,94
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|TRILC
|55,40
|33.387.530
|% 9,92
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
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|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,19
|1.244.309
|% -6,99
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|SNPAM
|21,50
|626.126
|% -6,52
|
|FROTO
|196,70
|597.904.643
|% 6,32
|
|GARAN
|6,86
|467.622.438
|% -0,44
|
|THYAO
|12,66
|408.551.097
|% 1,44
|
|BJKAS
|7,74
|373.660.864
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,95
|360.958.174
|% -3,94
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|EKGYO
|1,95
|360.958.174
|% -3,94
|
|IHLGM
|1,13
|112.337.122
|% -0,88
|
|GARAN
|6,86
|467.622.438
|% -0,44
|
|OSTIM
|3,11
|192.057.562
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,19
|114.564.300
|% 0,00
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3224
|8,3274
|% 1,56
|
|Euro
|9,7753
|9,7918
|% 1,28
|
|Sterlin
|11,4318
|11,4891
|% 1,71
|
|Frank
|8,8021
|8,8552
|% 1,35
|
|Riyal
|2,2125
|2,2236
|% 1,60
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,51
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.059
|41,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,78
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,24
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,08
|
|B. Petrol
|64,71
|64,71
|-0,21
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