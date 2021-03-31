***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSn. Raci KAYA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,Sn. Murat ZAMAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,Sn. İbrahim Halil ÖZTOP'un Genel Müdürlük görevine devam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922351BIST