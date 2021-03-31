***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 18:43
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 31 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sn. Raci KAYA'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,
Sn. Murat ZAMAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,
Sn. İbrahim Halil ÖZTOP'un Genel Müdürlük görevine devam etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922351
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,94
|Açılış
|: 453,27
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|72,30
|59.383.381
|% 9,96
|
|INVEO
|133,70
|36.296.043
|% 9,95
|
|TRILC
|60,90
|20.549.487
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,36
|49.855.224
|% 9,84
|
|BERA
|24,44
|68.054.129
|% 8,82
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|OZRDN
|8,60
|600.421
|% -4,44
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|RALYH
|3,86
|964.630
|% -3,74
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|ISKPL
|46,28
|253.981.391
|% 2,39
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,11
|54.223.855
|% 0,00
|
|HDFGS
|5,26
|176.792.426
|% 5,20
|
|PEKGY
|2,00
|33.313.343
|% 2,04
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2440
|8,2459
|% -0,93
|
|Euro
|9,7125
|9,7453
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3653
|11,4223
|% -0,42
|
|Frank
|8,7347
|8,7874
|% -0,82
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|24,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
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17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203